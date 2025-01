„Glasperlenspiel“-Sängerin Carolin Niemczyk: Ihre Boutique dient auch als ihr Kleiderschrank

Ihre Bühnenoutfits und Red Carpet Looks nach den Auftritten im Kleiderschrank versauern lassen, kam für „Glasperlenspiel“-Sängerin Carolin Niemczyk (bekannt für Hits wie „Geiles Leben“) nicht infrage. Doch mehrfach zu Events in denselben Outfits kommen, war für die 34-Jährige, die 2011 mit ihrem heutigen Ehemann Daniel Grunenberg und dem Song „Echt“ beim Bundesvision Song Contest ihren Durchbruch feierte, auch keine Option. Und so entstand die Idee einer eigenen Boutique.

Gemeinsam mit ihrer langjährigen Stylistin und Freundin Cecilia Bourgueil eröffnete Carolin im September 2023 einen Laden in Berlin, in dem sie jede Menge ihrer Kleider verleiht. Und darauf greifen nicht nur die Kunden zurück, sondern auch Carolin selbst.

„Glasperlenspiel“-Sängerin Carolin Niemczyk: Diese Teile landen in Boutique

An den Kleiderstangen, in den Regalen und hinter großen rosafarbenen Schranktüren wimmelt es nur so von Kleidern, Schuhen und Co. von Carolin Niemczyk. In der „CZYK Boutique“ bekommt man einen Einblick in den Kleiderschrank der „Glasperlenspiel“-Sängerin, immerhin gibt es dort neben Designer-Stücken in verschiedensten Größen zahlreiche Sachen von ihr.

„Wenn ich jetzt weiß, die Kleidung hat ihre Dienste für mich getan, dann hänge ich sie auch in die Boutique. Das heißt, dass wirklich alle Stücke, die ich nicht mehr brauche, beziehungsweise die ich zweimal anhatte, in die Boutique kommen“, erklärt sie gegenüber dieser Redaktion. Damit will sie den Stücken ein „zweites Leben schenken“.

Sie bedient sich selbst gerne in ihrer Boutique

Nach Absprache können Interessenten diese dann vor Ort leihen. Mit etwas Glück treffen sie dabei auch auf die „Glasperlenspiel“-Sängerin persönlich. Sie versucht so oft wie möglich in der Boutique zu sein, was allerdings nicht immer möglich ist. Denn was einige Fans vielleicht nicht wissen: Carolin pendelt zwischen Berlin und dem Bodensee. Und darüber hinaus hat sie ja auch noch ihre Auftritte als Sängerin von „Glasperlenspiel“, die sie immer wieder in andere Städte ziehen.

Carolin Niemczyk mit einem Alex Perry-Zweiteiler, den sie zweimal bei öffentlichen Auftritten trug. Foto: Luisa Garcia/Der Westen

Umso mehr genieße sie es, wenn sie in ihrer Boutique ist „und ein paar Stunden hier auch verbringen kann“. Viele Kunden kenne sie gut und sie freue sich immer, sie wiederzusehen, verrät Carolin. Ein besonderes Highlight sei für sie dann auch immer der Anblick ihrer Outfits an anderen Personen. „Das ist natürlich mega schön zu sehen, wenn dann andere Leute die Kleidung tragen und dann sieht die wieder ganz anders aus“, schwärmt sie.

Doch nicht nur den Kontakt zu ihren Kunden schätzt die Sängerin sehr, sondern auch die Möglichkeit, sich selbst jederzeit in der Boutique bedienen zu können, wenn sie in Berlin ist: „Ich kann dann sagen, ok, heute habe ich noch ein Event und das hatte ich schon länger nicht mehr an. Dann kann ich auf den Stock zurückgreifen und hierher und mir was holen.“ Ziemlich praktisch eben so eine Boutique mit den eigenen Klamotten.