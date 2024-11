Giovanni Zarrella: Kurz nach seiner ZDF-Show erreicht ihn die Nachricht

Moderator Giovanni Zarrella hat in seiner gleichnamigen Show wieder einmal die Crème de la Crème der Schlagerbranche zusammengetrommelt. In der rund dreistündigen Sendung feierte er gemeinsam mit dem Publikum zu den größten Hits seiner Gäste.

In der Vergangenheit kam die Show von und mit Giovanni Zarrella immer gut beim Publikum an. Doch konnte man die Zuschauer auch an diesem Samstagabend (9. November) überzeugen? Ein Blick in die Einschaltquoten bringt Klarheit.

Giovanni Zarrella erreicht die Nachricht

Zugegeben: Die Konkurrenz hat an diesem Abend nicht geschlafen. Bei RTL lief das große Live-Finale der Castingshow DSDS zur besten Sendezeit. Und auch Prosieben sendete live von der Wok WM 2024 in Winterberg. Konnte das ZDF da mit der „Giovanni Zarrella Show“ mithalten?

Die Antwort könnte deutlicher nicht sein. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, saßen durchschnittlich 3,15 Millionen Menschen vor den Bildschirmen. Das entspricht einem starken Marktanteil von 13,7 Prozent. Doch für den Tagessieg in der Primetime hat es nicht gereicht.

Giovanni Zarrella muss sich geschlagen geben

Mehr als doppelt so viele Zuschauer entschieden sich am Samstagabend für den Krimi in der ARD. „Die Toten am Meer – Tod an der Klippe“ hielt durchschnittlich 6,59 Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten. Den Marktanteil von 26,6 Prozent konnte an diesem in der Primetime Abend niemand schlagen. Immerhin konnte Giovanni Zarrella die Konkurrenz bei den privaten Sendern in den Schatten stellen.

Sendung verpasst? „Die Giovanni Zarrella Show“ gibt es nach der Ausstrahlung kostenlos in der ZDF-Mediathek.