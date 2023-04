Giovanni Zarrella macht Ankündigung – „Wolkenfrei“-Fans werden ausflippen

Mit seiner Show im Februar 2023 setzte Giovanni Zarrella an, wo er 2022 aufgehört hatte und ging mit einer prominenten Gästeliste und einem vollen Programmplan live auf Sendung. Am 22. April veranstaltet der Sänger und Moderator erneut seine „Giovanni Zarrella Show“ in Berlin.

Und auch diesmal kann sich die Auswahl der Gäste sehen lassen. Zwar hat er diesmal nicht wieder Queen-Sänger Adam Lambert mit dabei, dafür aber musikalische Unterstützung aus Italien. Außerdem macht Giovanni Zarrella eine Ankündigung in Richtung „Wolkenfrei“-Fans, und die kann sich sehen lassen.

Giovanni Zarrella macht Ankündigung

2022 hatte Vanessa Mai bereits bei Giovanni Zarrella angekündigt, in seiner Show ihr großes „Wolkenfrei“-Comeback zu feiern. Und sie hielt Wort. Gut gelaunt gab sie ihren neuen Song zum Besten und sorgte damit für Begeisterung bei ihren Fans. Auch im April ist sie jetzt wieder mit dabei.

Bei ihrem Auftritt alleine soll es allerdings nicht bleiben, denn die Show hält für ihre Fans noch ein gewisses Schmankerl bereit. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show heißt es am Freitag (14. April): „Lust auf eine gemeinsame Live-Interaktion während der Show? Lasst uns gemeinsam über den zweiten Song von ‚Wolkenfrei‘ entscheiden!“ Damit dürfte klar sein, dass die „Wolkenfrei“-Zuschauer auf jeden Fall einschalten werden.

Das sind die Gäste bei „Die Giovanni Zarrella Show“

Aber nicht nur Vanessa Mai soll für Unterhaltung sorgen, sondern auch diese Promis: Howard Carpendale, Ben Zucker, Santiano, Oli P., Sonia Liebing, Eloy de Jong, Marie Reim, Maite Kelly, Mike Leon Grosch, Nino de Angelo, Sotiria, Wincent Weiss, Leony, The BossHoss und Ilse DeLange, Marc Martel, Die Prinzen, Adel Tawil und Marco Mengoni.

Der Auftritt von Marco Mengoni dürfte Gastgeber Giovanni Zarrella besonders freuen. Immerhin ist der Sänger Italiener, und langjährige Giovanni-Fans wissen, wie stolz der Moderator auf seine Wurzeln ist. Darüber hinaus verbindet die Männer auch ihre Castingshow-Vergangenheit. Während Mengoni sich 2009 als Gewinner der italienischen Show „X Factor“ einen Namen machte, wurde Giovanni Zarrella durch „Popstars“ und die daraus entstandene Band „Bro’Sis“ bekannt.