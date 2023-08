Giovanni Zarrella gibt Konzert – plötzlich bricht er auf der Bühne in Tränen aus

Für den italienischen Sänger könnte es wohl kaum besser laufen. Neben zahlreichen Konzerten und seiner eigenen ZDF-Sendung, hat Giovanni Zarrella nun auch noch einen Platz als Coach in der Castingshow „The Voice of Germany“ ergattert.

Ob er dort ähnlich emotional wird, wie bei seinen Musikauftritten? Erst am Mittwoch (9. August) ließ Giovanni Zarrella seinen Gefühlen freien Lauf. Auf der Freilichtbühne in Ötigheim vor 4.000 Zuschauern bricht der Schlagerstar plötzlich in Tränen aus.

Giovanni Zarrella von Gefühlen überwältigt

Am Mittwochabend heizte der 45-Jährige dem Publikum in Ötigheim ein. Zumindest denjenigen, die eins der Tickets ergattern konnten. Gemeinsam sangen und feierten die Fans mit ihrem Idol. Wie es scheint, war die Stimmung vor Ort so schön, dass Giovanni Zarrella plötzlich von seinen Gefühlen übermannt wird und in Tränen ausbricht.

Auf Instagram veröffentlicht er nun die emotionalen Szenen und schreibt dazu: „Wann immer du zweifelst, wie weit du noch gehen kannst, erinnere dich daran, wie weit du schon gekommen bist. Erinnere dich an alles, mit dem du konfrontiert wurdest, an all die Kämpfe, die du gewonnen hast und an all die Ängste, die du überwunden hast. Geh weiter.“

Giovanni Zarrella lange Zeit von Selbstzweifel geplagt

In der Vergangenheit teilte der Sänger bereits mit, dass er lange an sich und seinen künstlerischen Fähigkeiten gezweifelt habe. Ganze 14 Jahre hat er nie an sich geglaubt, bis er den richtigen Weg gefunden hat (wir berichteten). Kein Wunder also, dass er bei seinen Auftritten so berührt ist von den Reaktionen seiner Fans.

Diese unterstützen ihn übrigens nicht nur live, sondern auch auf Instagram. In den Kommentaren des Videos sprechen sie ihm Mut zu. Ein Fan schreibt beispielsweise: „Du bist so ein wundervoller Mensch. Ich bekomme immer Gänsehaut, wenn ich deine Musik höre. Du hast dein Herz am rechten Fleck. Bleib so wie du bist.“ Ein anderer Nutzer findet: „Du kannst stolz auf dich sein und was du alles erreicht hast.“ So viel Zuspruch wünscht sich doch jeder.