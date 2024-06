Giovanni Zarrella ganz stolz: Sohn erobert die Fußballwelt – „Mein Junge“

Dass Giovanni Zarrella ein wahres Multitalent ist, steht außer Frage. Der charismatische Italiener brilliert nicht nur als Sänger und ZDF-Moderator, sondern auch in seiner Familie wird Vielseitigkeit großgeschrieben. Neben kulinarischen Fähigkeiten spielt nun auch der Sport eine bedeutende Rolle im Hause Zarrella.

Im Stadion in Stuttgart feuerten der 46-jährige Entertainer und sein Sohn Gabriel das deutsche Team an, doch der eigentliche Star der Familie könnte bald auf dem Rasen stehen. Denn: Gabriel Zarrella (15) schickt sich an, die Fußballwelt zu erobern!

Giovanni Zarrella: Vater-Sohn-Duo im Fußballfieber

Beim spannenden EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn wurden Giovanni und sein Sohn Gabriel gesichtet, wie sie leidenschaftlich ihr Team anfeuerten. Ein seltener Anblick, denn normalerweise hält Giovanni seine Familie fern vom Blitzlichtgewitter. Doch dieser besondere Tag war eine Ausnahme, die zeigt, wie stolz er auf die sportlichen Leistungen seines Sprosses ist.

Gabriel, der bisher in der Jugend von FC Viktoria Köln spielte, steht kurz vor einem großen Karrieresprung. Auf Instagram teilte er kürzlich einen Beitrag, die Herz und Kampfgeist jedes Fußballfans höher schlagen lässt: Die Unterzeichnung seines neuen Vertrags beim VfB Stuttgart. Papa Giovanni kommentierte dies mit emotionalen Worten: „Ein Herz aus Gold und die Mentalität eines Löwen. Möge Gott dich auf all deinen Wegen beschützen, mein Junge.“

Gabriels Eltern sind nach 20 gemeinsamen Jahren immer noch verliebt wie am ersten Tag. Ihr Geheimrezept? Augenhöhe, Respekt und – ihre Hunde! „Natürlich gibt es bei uns auch mal dicke Luft. Allerdings wirklich nur sehr selten. Dann schnappe ich mir die Hunde und gehe mit ihnen Gassi. Giovanni trinkt währenddessen einen Espresso. Danach ist unsere Welt dann auch wieder in Ordnung“, verrät Jana Ina.