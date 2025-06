Whatsapp führt Test durch – für Nutzer wäre es sofort sichtbar

Whatsapp zählt bei Nutzern weltweit zu den beliebtesten Apps! Denn wer mal eben seinen Freunden und seiner Familie einen Urlaubsschnappschuss, eine kurze Nachricht oder Sprachmemo schicken will, klickt dabei häufig auf die Sprechblase mit grünem Hörersymbol und chattet los.

Damit Whatsapp bei seinen Nutzern auch nicht an Beliebtheit verliert, erfährt die App regelmäßige Updates. Und laut „WABetaInfo“ laufen derzeit die nächsten Tests, die schon bald eine Neuerungen für Nutzer bringen dürften.

WhatsApp testet neue Funktion für Nutzer

Whatsapp arbeitet derzeit an einer neuen Barrierefreiheitsfunktion, die im Light-Mode für höheren Kontrast sorgen soll. Mit dem neuesten Beta-Update (2.25.17.36) für Android hat die Plattform ihre Pläne für diese Neuerung offengelegt. Ziel ist es laut „WABetaInfo“, die App für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen einfacher lesbar und besser bedienbar zu machen. Kern dieser Funktion ist eine neue Einstellung, die Schaltflächen und Bedienelemente deutlicher vom Hintergrund abhebt. Besonders Floating-Buttons und Umschalter erhalten dunklere Farben, was ihre Sichtbarkeit verbessert – insbesondere in hellen Umgebungen oder bei blendenden Displays.

Neben der verbesserten Lesbarkeit sollen die Änderungen auch die Augenbelastung reduzieren und die Bedienung erleichtern. Doch nicht nur Nutzer mit Einschränkungen profitieren davon. Auch Personen ohne Sehschwächen erhalten durch den „modernisierten Look“ und den verbesserten visuellen Fokus eine optimierte Nutzererfahrung. Die Funktion bietet somit mehr Anpassungsmöglichkeiten für alle Anwender.

Eine Ausweitung der Barrierefreiheit bleibt ein zentrales Anliegen für Whatsapp. Schon länger testet man ähnliche Kontrasteinstellungen, mit denen sich die App-Oberfläche individuell anpassen lässt. Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat Whatsapp noch nicht bekannt gegeben. Doch da die Funktion bereits in der Android-Beta getestet wird, scheint ein Rollout in naher Zukunft möglich.

Neuerungen für Android und iPad

Neben der Kontrastfunktion erweitert Whatsapp sein Angebot für Android und iOS. Die App ist jetzt erstmals offiziell auf dem iPad verfügbar. Zusätzliche Funktionen sollen hier vor allem die Kommunikation und das Multitasking einfacher machen. Darüber hinaus arbeitet Whatsapp an einer weiteren, vorerst nur für Android verfügbaren Funktion. Nutzer sollen sich auf individuell angepasste Inhalte freuen, die sie allerdings manuell aktivieren müssen.

Mit diesen Neuerungen verfolgt Whatsapp das Ziel, das Nutzererlebnis für verschiedene Zielgruppen weiter zu verbessern. Menschen mit Sehschwächen profitieren besonders von der geplanten Kontrastanpassung im Light-Mode. Fortgeschrittene Funktionen für Multitasking und personalisierte Inhalte sprechen allerdings alle Nutzer an. Whatsapp zeigt damit sein Engagement für mehr Barrierefreiheit und eine individuell optimierte App-Nutzung.

