Giovanni Zarrella spricht über schwierigste Zeit seines Lebens – „Hatte Angst“

Wer ihn kennt, weiß, dass er der Strahlemann schlechthin ist: Schlagersänger Giovanni Zarrella hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Doch dass das nicht immer so war, verrät er jetzt.

Es gab auch sehr schwierige Zeiten im Leben von Giovanni Zarrella. Es ging für ihn ganz hoch, aber auch wieder ganz tief runter auf der Karriereleiter. Doch er hat sich zurückgekämpft. Und das hat er besonders einem Menschen in seinem Leben zu verdanken.

Giovanni Zarella spricht offen über seine Vergangenheit

Der gebürtige Italiener hatte seinen Karrierestart mit der Popband „Bro'Sis“. An der Seite seiner Kollegen Ross Anthony, Hila Bronstein, Shaham Joyce, Faiz Mangat und Indira Weis veröffentlichte er einige Hits und wurde berühmt. Und an den Erfolg gewöhnt man sich nach einer Zeit natürlich. Der Schlagersänger verfiel in einen Höhenflug: „Nach anderthalb Jahren gibt es den Bambi, dann den Otto und den Komet, und Platin- und Gold-Auszeichnungen, und den Echo und alles was dazugehört. Man denkt dann wirklich: Das bleibt jetzt für immer so“, sagte Zarrella im MDR-Talk „Riverboat“.

Das ist Giovanni Zarrella:

Seinen musikalischen Durchbruch schaffte Giovanni Zarrella mit der Band „BroSis“

Giovanni Zarrella arbeitete bereits im Vertrieb des Modelabels Hugo Boss

Von 1992 bis 1994 spielte Zarrella in der Jugend des italienischen Traditionsklubs AS Rom

Mittlerweile hat er seine eigene ZDF-Show „Die Giovanni Zarrella Show“

Der Schlagerstar hatte es nicht immer einfach. Foto: picture alliance / SchwabenPress | Guenter Hofer

Giovanni Zarrella: Plötzlich kam das Ende

2005 trennt sich die Band aber und Giovanni Zarrella steht vor einem Scherbenhaufen: „Und dann ist es eben vorbei. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich weitermachen soll. Ich hatte auch Angst, dass es jetzt ganz vorbei ist mit 27, 28“. Doch nichts da. Der Schlagersänger kämpft sich zurück. Seine größte Stütze in dieser Zeit: Ehefrau Jana Ina. Dass er sein Liebesglück gefunden hat, brachte ihm den letzte Schubs, um sich von der Vergangenheit zu lösen und etwas Neues zu kreiren.

So offen wie in der MDR-Talkshow „Riverboat“ haben wir den Schlagerstar selten erlebt.

Und dass Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina erfolgreich sind, zeigen sie, indem sie diesen Job an Land gezogen haben.