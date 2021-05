Georgina Fleur: TV-Star im Krankenhaus – so geht es ihr jetzt

Mega-Schock bei Georgina Fleur! Bei dem sonst so starken und unberechenbaren TV-Star haben die Kräfte urplötzlich nachgelassen.

Mit einer Instagram-Story aus der Frauenklinik in Heidelberg löste Georgina Fleur bei ihren Fans große Sorgen aus. In den nächsten Tagen wird es bei der 31-Jährige wohl etwas ruhiger zugehen.

Georgina Fleur kippt plötzlich um – „konnte nicht mehr atmen“

Nach diesem Schock sollte Georgina Fleur wohl lieber mal einen Gang zurückfahren – zumindest für eine Zeit lang.

Am Montagvormittag postete die 31-Jährige noch ein Video aus dem Corona-Testzentrum in Heidelberg. Den Corona-Test musste sie machen, weil sie eigentlich geplant hat, noch am selben Tag in ihre Wahlheimat Dubai zurückzufliegen.

Wenige Stunden später zeigt Georgina Fleur dann in ihrer Instagram-Story, wie sie in einem Krankenhaus in Heidelberg liegt.

Das ist Georgina Fleur:

Georgina Fleur ist ein deutscher Reality-TV-Star

Am 2. April 1990 ist sie in Heidelberg geboren

Im November 2020 zog sie mit ihrem Verlobten Kubilay Özdemir nach Dubai

Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Teilnahme beim "Bachelor" im Jahr 2012

Auch mit Sendungen wie "Ich bin ein Star holt mich hier raus" oder "Promi Big Brother" landete sie immer wieder vor der Kamera

Vorab sei jedoch gesagt – Georgina Fleur ist NICHT am Corona-Virus erkrankt.

Die ungünstige Reihenfolge der Videos in ihrer Instagram-Story ließen die Fans der 31-Jährigen nur vermuten, dass sich Georgina Fleur ausgerechnet deshalb nun im Krankenbett befindet.

Georgina Fleur: Schock-Nachricht für ihre Fans. Der TV-Star landet im Krankenhaus. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

Kurz darauf klärt Georgina Fleur jedoch auf, dass sie sich während der Vorbereitungen auf ihre Rückkehr nach Dubai urplötzlich unwohl fühlte.

„Ich hatte weiche Knie, mir war schlecht und ich konnte plötzlich nicht mehr atmen“, verrät die 31-Jährige auf Instagram.

Georgina Fleur erlebt Schwächeanfall – so geht es ihr jetzt

Nachdem es dem TV-Star plötzlich schlecht ging, wurde ihr dann schwarz vor Augen, woraufhin der Krankenwagen gerufen werden musste.

Nun befindet sich Georgina Fleur im Krankenbett, in welchem sie auch noch eine ganze Woche lang verweilen muss.

„Sicher ist sicher“, schreibt Georgina Fleur auf Instagram.

„Ich hatte ganz viel Stress und vor allem Panik. Das Ganze war ein Schwächeanfall“, erklärt die Georgina Fleur, die sich in letzter Zeit vermutlich etwas übernommen hat.

Auch emotional hatte der TV-Star erst kürzlich schwer zu kämpfen, denn der Tod von TV-Kollege Willi Herren hat die 31-Jährige emotional sehr mitgenommen.

Nun wird sich Georgina Fleur in nächster Zeit hoffentlich ein wenig schonen, denn ihr vorlautes Mundwerk würden Fans im deutschen TV eindeutig vermissen. (mkx)