„Gefragt gejagt“: Bommes blamiert Jäger mitten in Show – „Seien Sie ehrlich“

Am Donnerstag (21. September) kommt es in der ARD-Quizshow „Gefragt gejagt“ zu einem peinlichen Moment. Jäger Manuel Hobiger wird mitten in der Sendung ausgerechnet von Moderator Alexander Bommes bei etwas erwischt, was eigentlich ein Geheimnis bleiben sollte.

Doch Bommes nimmt kein Blatt vor den Mund und enthüllt das Jäger-Geheimnis einfach während seiner „Gefragt gejagt“-Show.

„Gefragt gejagt“: Kandidatin kommt nicht allein

Die erste Kandidatin, die ihr Glück in der ARD-Quizsendung versuchen darf, ist Sabine Ortmann aus Köln. Die Kauffrau für Bürokommunikation kommt nicht allein. Sie hat das Stofftier-Eichhörnchen ihres vierjährigen Sohnes dabei. Bommes sagt sofort: „Lass mich raten, wer dein Lieblingsjäger ist“ und verweist damit auf Jäger und Geologe Manuel Hobiger.

Eigentlich möge Sabine alle Jäger, wie sie beteuert, doch als sie und ihr Sohn nach einem Plüschtier-Namen suchten, hatte die Mutter die Idee, es Hobi zu nennen – ganz im Sinne des Show-Jägers Manuel Hobiger. Und der hat einen besonderen Draht zu Eichhörnchen, übernahm er doch in Wuppertal für eines dieser Tiere die Patenschaft.

„Gefragt gejagt“: Bommes blamiert Jäger Hobiger

In der ersten Runde schafft es Kandidatin Sabine auf 3.000 Euro, laut „Gefragt gejagt“-Moderator Alexander Bommes eine ganz ordentliche Summe. Nach der Solorunde warten alle gespannt darauf, ob die Jäger-Wahl nun auch auf Manuel Hobiger fällt, immerhin erwartet ihn nicht nur Sabine, sondern auch ihr Stofftier-Eichhörnchen Hobi.

Und tatsächlich: Hobiger ist der Quiz-Experte, mit dem es Sabine aufnehmen muss, auch wenn die Produktion offenbar erst einen ganz anderen Jäger ausgewählt hatte und für Sabine nun extra den Eichhörnchen-Liebhaber ins Rennen schickt.

Denn Bommes enthüllt ein Backstage-Geheimnis über Hobiger und blamiert ihn damit. „Seien Sie ehrlich, Herr Hobiger, Sie haben gelauscht und sich noch schnell ein Jacket übergeschmissen, weil Sie eigentlich gar nicht dran waren, oder?“ Der Quiz-Profi antwortet daraufhin peinlich berührt: „Das ist möglich.“

Auch wenn Sabine Ortmann Glück hat, ausgerechnet Manuel Hobiger als Jäger zu haben, verlässt ihr Glück sie bei der nächsten Quiz-Runde schnell. So schnell, dass sich der „Gefragt gejagt“-Moderator sogar noch dafür entschuldigt, ihr die falschen Fragen gestellt zu haben: „Ich entschuldige mich fürs gesamte Team.“

„Gefragt gejagt“ kommt immer montags bis freitags um 18 Uhr in der ARD.