„Gefragt – Gejagt“: Bommes bringt Jäger ins Schwitzen – „Hoffe, das fällt Ihnen auf die Füße“

Bei „Gefragt – Gejagt“ geht es auch am Dienstagabend (19. September) um das ganz große Geld. Vier Kandidaten stellen sich dem Jäger in Sachen Quizfragen und wollen im Team siegen. Doch dafür müssen sie sich erstmal den Fragen von Moderator Alexander Bommes stellen.

Kersten Baumann, Clara Lamping, Felix Wagner und Manuela Fringeli wollen es bei „Gefragt – Gejagt“ wissen und stellen ihr Können unter Beweis. An diesem Abend treten die Vier gegen den „Besserwisser“ Sebastian Klussmann an. Im letzten Duell sorgt Moderator Alexander Bommes allerdings mit einem Scherz für Verwirrung bei dem Jäger.

In der Regel gehen die Kandidaten in der beliebten ARD-Quizshow lieber auf Nummer sicher, als ein Risiko für mehr Geld einzugehen. Doch an diesem Dienstagabend sieht das Ganze etwas anders aus. Während die beiden Frauen in der Runde nicht zocken, wählen Felix und Kersten die höhere Stufe.

Mehr Geld, aber nur ein Patzer. Nachdem Felix es nicht schafft sich einen Platz im Finale zu sichern, liegt es an Kersten als Letzter in der Runde eine große Summe beizusteuern. Zu dem Zeitpunkt befinden sich 5.500 Euro im Pott, die Manuela und Clara erspielen konnten. Doch wie viel Geld lässt Sebastian Klussmann wohl springen?

„Gefragt – Gejagt“: Bommes scherzt über neue Regel

Der letzte Duellant des Abends bekommt von dem Jäger 35.000 Euro in Aussicht gestellt. Das lässt sich Kersten nicht zweimal anbieten und nimmt die Risikostufe mit Kusshand. Alexander Bommes, der bekannt dafür ist sich mit den Jägern auf den Arm zu nehmen, kommt plötzlich mit einer neuen Regel um die Ecke.

„Ich hoffe, das fällt Ihnen auf die Füße. Denn Regel ab heute ist, der Jäger muss Verlust bezahlen“, sagt der ARD-Moderator schmunzelnd und schaut in Richtung Klussmann. Dieser springt auf den Zug mit auf und verzieht nach dieser Aussage das Gesicht.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags ab 18 Uhr im TV-Programm und anschließend online in der Mediathek.