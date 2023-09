„Gefragt – Gejagt“: Kandidat versetzt Bommes in Schockstarre – „Bist du wahnsinnig?“

Am Mittwochabend (20. September) wollen es vier Kandidaten in der ARD wissen. Britta Gleiminger, Frank Wiebusch, Chiara Fuchs und Max Manthey quizzen bei „Gefragt – Gejagt“ gegen einen Jäger oder eine Jägerin. Dabei haben es die Quizfragen von Alexander Bommes wieder mal in sich.

Im Studio von „Gefragt – Gejagt“ kam es schon des Öfteren zu Überraschungsmomenten für Moderator Alexander Bommes und auch für die Zuschauer. Doch was Frank Wiebusch am Mittwoch im ARD-Studio schafft, versetzt den ARD-Star in eine Schockstarre. Damit hat wohl keiner gerechnet.

„Gefragt – Gejagt“: Schnellraterunde ist rekordvedächtig

Bevor es zu der heutigen Jägerin Adriane Rickel geht, müssen die Kandidatin in der Schnellraterunde an den Fragen von Alexander Bommes vorbei. Dort bekommen sie innerhalb von einer Minute Fragen gestellt, die es richtig zu beantworten gilt. Für jede korrekte Antwort gibt es 500 Euro auf das Spielerkonto.

Als Dritter im Bunde ist Frank dran. Und der soll wohl für die Überraschung des Abends sorgen. Denn von Frage zu Frage merkt man, dass der Kandidat mächtig was auf dem Kasten hat. Am Ende der Minute schafft er es stolze 6.000 Euro zu erspielen. Da staunt Alexander Bommes nicht schlecht.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes ist fassungslos

Das sieht der „Gefragt – Gejagt“-Moderator auch nicht alle Tage. Dementsprechend begeistert ist er von dieser Glanzleistung. „6.000 Euro! Bist du wahnsinnig? Ich glaube, du hast eine falsch gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe Gänsehaut, das war sensationell!“, ruft Bommes. Und auch die Teammitglieder von Frank machen nach dieser Schnellraterunde große Augen.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags ab 18 Uhr im TV-Programm und anschließend online in der Mediathek.