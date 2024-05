„Gefragt – Gejagt“: Plötzlich singt Moderator Alexander Bommes einen Roland Kaiser-Hit

In „Gefragt – Gejagt“ mit Alexander Bommes tritt ein Team von vier Kandidatinnen und Kandidaten gegen ein Superhirn an. Die sogenannten „Jäger“ sind alle ausgewiesene Quizprofis mit enormen Allgemeinwissen.

+++ „Gefragt – Gejagt“: Nagorsnik-Nachfolger? ARD trifft klare Entscheidung +++

In diesem Sommer dürfen sich Quizfreunde über die doppelte Ladung ARD-Ratespaß freuen, denn es flimmern täglich gleich zwei neue Ausgaben über den Bildschirm.

Plötzlich erklingt der Schlager „Santa Maria“

Am 27. Mai wagen sich zunächst die vier Kandidaten Grant Stelter, Anja Herzog, Tim Krüßmann und Patricia Lorenz in den Quiz-Ring. Ihr „Gefragt – Gejagt“-Kontrahent im Studio ist Sebastian Klussmann. Die erste Kandidatin Patricia ist Rettungssanitäterin aus Lauchhammer in Brandenburg. „Ich habe mehr als eine Frage gewusst, das ist sehr erleichternd.“ grinst sie fröhlich nach der Schnellraterunde. Sie spielt nun gegen den „Besserwisser“, und es geht um 3.000 Euro. Schon bei den ersten beiden Fragen liegt sie falsch, und ihre Teilnahme steht auf der Kippe. Es geht um Geographie:



Der einzige Staat weltweit, der nach einer Heiligen benannt ist, heißt Saint …?

A: Patricia

B: Maria

C: Lucia

Moderator Alexander Bommes fühlt sich von der Frage direkt inspiriert und fängt nach dem Countdown zum Einloggen spontan an zu singen: „Santa Maria, Insel die aus Träumen geboren…“. Wer kennt ihn nicht, den Erfolgsschlager aus dem Jahr 1980?

Roland Kaiser ist ein großer Fan von „Gefragt – Gejagt“

„Ich weiß nicht, ob das ein Hinweis sein soll, aber ich habe mich für B entschieden“, meint Kandidatin Patricia. Alexander Bommes gibt zu, dass er ein Fan von Roland Kaiser ist. Und Jäger Sebastian Klussmann weiß aus gut unterrichteten Kreisen, dass der Sänger ein großer Freund von „Gefragt – Gejagt“ ist. Doch das alles hilft Kandidatin kein Stück weiter.

Zwar gibt es eine Insel namens Santa Maria, aber die ist Teil der Azoren im Atlantischen Ozean und gehört damit zu Portugal. Der gesuchte Inselstaat liegt in der Karibik und heißt Santa Lucia. Patricia Lorenz muss die Segel streichen.

Das beliebte Quiz „Gefragt – Gejagt“ läuft in den Sommermonaten montags bis freitags um 16.15 Uhr und um 18.00 Uhr in der ARD. Natürlich sind alle Folgen auch in der Mediathek abrufbar.