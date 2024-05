„Gefragt-Gejagt“-Jäger bald in RTL-Show? – „Das könnte ich mir vorstellen“

In der jüngsten Folge (21. Mai) von „Gefragt-Gejagt“ lieferte Moderator Alexander Bommes wieder spannende Unterhaltung mit vier wagemutigen Kandidaten, die sich der Quiz-Elite stellten.

Als Jäger thronte Sebastian Klussmann, liebevoll „der Besserwisser“ genannt, auf dem Ratestuhl und wurde von Bommes als der „Uli Hoeneß des Quiz-Business“ angekündigt. Dabei macht dieser nun ein unerwartetes Geständnis.

„Gefragt-Gejagt“-Star erhielt bereits Angebote

Im Rennen um Wissen und Schnelligkeit setzte sich Klussmann eindrucksvoll durch und kickte Kandidat Jörn Bovay aus dem Wettbewerb. Nadine Wackernah aus Bremen, die sich als Sanitätshausangestellte vorstellte, schnitt besser ab und erzielte in der Schnellraterunde stolze 2500 Euro. Sie gestand, sich Klussmann als Jäger gewünscht zu haben, da er „am kommunikativsten“ sei.

+++ „Gefragt – Gejagt“: Nagorsnik-Nachfolger? ARD trifft klare Entscheidung für Jäger +++

Eine spannende Frage von Bommes lautete: „Welche RTL-Sendung wurde bereits von Ingolf Lück, Maite Kelly und Hans Sarpei gewonnen? A: Promi Big Brother, B: Dschungelcamp, C: Let’s Dance“. Daraufhin entgegnete Bommes mit Blick auf den Jäger: „Er möchte gerne in alle drei Sendungen.“ Doch Klussmann erwidert: „Nein, nur in die richtige.“ Gemeint ist damit die richtige Antwort C: Deutschlands beliebteste Tanzshow.

„Ich muss ganz ehrlich sagen, ‚Let’s Dance‘ ist eine toll gemachte Geschichte, weil man sieht da tatsächlich über Monate die Entwicklung und wie die sich da wirklich den Hintern aufreißen, um nachher was Tolles auf die Platte bringen“, schwärmt der TV-Moderator. Könnte es sein, dass Bommes selbst Lust bekommt, das Tanzbein zu schwingen? Sein Kollege Klussmann gesteht jedenfalls schon Angebote bekommen zu haben: „Ja, es gab bereits Gespräche.“