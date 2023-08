„Gefragt – Gejagt“: Einen Tag vor großem Marathon – Bommes plaudert Details aus

Wochentags gehört „Gefragt – Gejagt“ zum festen Programm im ARD-Sendeplan. Besonders spannend wird es aber, wenn Alexander Bommes zum großen Quiz-Marathon am Samstagabend einlädt.

Am 19. August zeigt der Sender ein weiteres Promi-Spezial von „Gefragt – Gejagt“ über das er einen Tag vor der großen Show schon einiges sagen kann. Wer die Jäger sind, die den Teilnehmenden das Gewinnen schwer machen, wird aber wie gewohnt vor der Show nicht bekannt gegeben. Auch für Moderator Bommes ist es ein Rätselraten bis zur letzten Sekunde. Am Freitag vor dem großen Marathon fühlt er jetzt schon mal einem Jäger auf den Zahn.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes hat Fragen

Den Anfang in der Quiz-Runde von Freitag (18. August) macht Manfred aus Sachsen. Der hat beim Fragenhagel zu Beginn gut abgeräumt und will jetzt darauf aufbauen. Bevor er allerdings loslegen kann, stellt sich wie immer die Frage aller Fragen, wer wird als Jäger die Kandidaten herausfordern?

Und es ist: Klaus Otto Nagorsnik. Von den einen geliebt, von den anderen gefürchtet, ist er fester Bestandteil der Rate-Elite. Zuvor kündigt Bommes vielsagend über die Jäger an: „Die wollen sich alle vielleicht für morgen, für unseren zweiten Marathon in diesem Jahr in Form bringen.“ Nagorsnik hat sich gerade erst hingesetzt, da legt Bommes mit seinem Verhör los und sagt: „Sind sie morgen Abend wieder dabei?“ Dann räumt er grinsend ein: „Oder dürfen Sie es noch nicht sagen?“

Natürlich darf der Jäger nicht geradeaus einen Tag vor der Show sagen, ob er dabei ist. Seine Teilnahme ausschließen, kann er aber auch nicht. Also antwortet er mit: „Ich hoffe“. Alexander Bommes und sein Publikum hätten sich vermutlich etwas mehr Informationen erhofft.

Also antwortet der Moderator: „Wir wollen mal gucken, wer sich morgen Abend wieder traut.“ Was Bommes aber schon verraten kann, ist, welche Promis mit dabei sein werden.

Kaya Yanar, Armin Rohde, Anna Loos „und noch deutlich mehr“, kündigt der ARD-Mann an. 16 prominente Rate-Fans sollen es am Ende sein. Los geht’s zur Primetime um 20.15 Uhr in der ARD.