„Gefragt – Gejagt“-Kandidat auf Jobsuche: „Ich hab‘ ein bisschen Stoff abzugeben“

Wer kann am Montagabend (27. Mai) der bei „Gefragt – Gejagt“ der Quiz-Elite die Stirn bieten? Den Anfang macht Susanne, sie ist VIP-Betreuerin am Frankfurter Flughafen.

In der Schnellraterunde legt sie gut los und geht mit erspielten 4.000 Euro in Runde Zwei gegen den Quizvulkan Dr. Manuel Hobiger. Kann sie seinem Angebot vom 16.000 Euro widerstehen?

„Gefragt – Gejagt“: Mit Schlager kennt sich niemand aus

Die erste Jagd des Abends beginnt, und die Kandidatin tut gut daran, nicht hoch gepokert zu haben. Schnell ist der Jäger bis auf eine Antwort an sie heran gerückt. Es kommt eine Frage aus dem Bereich deutscher Schlager:

Welcher Schlagerstar wurde 1957 im hessischen Korbach geboren?

A: Wolfgang Petry

B: Andrea Berg

C: Matthias Reim

Und siehe da: Kandidatin und der Quizvulkan liegen beide falsch. Sie tippen auf Andrea Berg und machen den Schlagerstar, der noch dazu aus Krefeld stammt, damit neun Jahre älter. Matthias Reim wäre die korrekte Lösung gewesen. Eine Runde später holt sie der Jäger leider ein. Als nächstes tritt der Filmstudent Ali an. Er sucht nicht nur nach den korrekten Antworten, sondern nutzt das Rampenlicht gleich für die Jobsuche.

„Gefragt – Gejagt“-Kandidat: „Ich hab‘ ein bisschen Stoff abzugeben“

Spontan bietet der Student dem Moderator Alexander Bommes einen Deal an: „Falls du Connections hast, ich hab‘ ein bisschen Stoff abzugeben“, grinst er. Jetzt aber bitte nicht falsch verstehen. Ali ist nicht etwa im Drogenmilieu tätig. Der Filmstudent schreibt Drehbücher und möchte gerne Regisseur werden. Er ist auf der Suche nach Kontakten.

Alexander Bommes leitet die Anfrage umgehend an die Regisseurin im Studio weiter. Sie würde ihn sofort nehmen, sollte er die 5.000 Euro Hürde knacken. Leider geht Ali „nur“ mit 2.500 Euro aus der Schnellraterunde. Und auch er scheitert in Runde Zwei an einer Schlagerfrage, die fast jeder Musikfan beantworten kann: Er weiß nicht, dass „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer 2014 das erfolgreichste deutsche Lied war. Sein Tipp: „Satellite“ von Lena. Selbst Dr. Manuel Hobiger hatte diesmal die korrekte Antwort parat.