„Gefragt gejagt“: Jäger wird deutlich – „Dann kann ich ja aufs Arbeitsamt gehen“

Für ARD-Moderator Alexander Bommes beginnt der „Gefragt – Gejagt“-Abend am Mittwoch (25.09.) traumhaft. Sein erster Kandidat macht die Arbeit fast ganz alleine, da muss der Quizprofi und sogenannter „Jäger“ Sebastian Jacoby kaum noch etwas tun.

Der „Gefragt – Gejagt!“-Quizprofi hat deshalb auch gleich eine Idee.

„Gefragt gejagt“: Kandidat hat Jäger nicht nötig

Kandidat Ingmar ist voller Vorfreude auf den Quizabend. Der Fahrdienstleiter im Schienenverkehr liefert auch direkt ab. In der ARD-Sendung sahnt er in Runde 1 direkt 4.000 Euro ab – eine Summe, die an dieser Stelle der Show keine Selbstverständlichkeit ist. Und dann darf er endlich gegen den Jäger ran.

Sebastian Jacoby ist der Gegenspieler des Abends – doch er hat ein ehrwürdiges Gegenüber. Ingmar schafft die erste Frage mit Bravour. Und die lautet:

Welcher dieser Käfige hat eine grundsätzlich andere Funktion als die anderen beiden?

A: Hamsterkäfig

B: Tigerkäfig

C: Haikäfig

Der „Gefragt – Gejagt“-Kandidat entscheidet sich schnell für Antwort C. „Ich denke, Hamster – da ist ein Hamster drin. Tiger – da ist ein Tiger drin und der Haikäfig soll ja den Hai abhalten, weil da der Taucher drin ist. Und deswegen muss es C sein.“ Richtig!

„Gefragt gejagt“: Jäger haut alle um

Alexander Bommes ist beeindruckt von seinem Kandidaten. „Das hast du hervorragend abgeleitet. Was sagt der Jäger? Kommt da jetzt der Satz, der so selten von Ihnen kommt: ‘Ich habe nichts hinzuzufügen‘?“, fragt er Sebastian Jacoby auch gleich.

Dieser wird bislang noch nicht wirklich in der Quizsendung gebraucht, er antwortet deshalb: „Also wenn die Kandidaten schon so blendend erklären, dann kann ich ja aufs Arbeitsamt gehen.“

Die Lacher des Publikums und auch des Moderators hat er damit sicher. ARD-Star Alexander Bommes kann da nur schmunzelnd erwidern: „Stark.“

In der kommenden Woche müssen sich die „Gefragt – Gejagt“-Zuschauer umstellen. Die Sendung wird aus dem Programm genommen. Hier alle Einzelheiten dazu >>>