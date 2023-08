„Gefragt – Gejagt“: Kandidatin macht irren Vorschlag – dann fällt Bommes aus allen Wolken

Endlich heißt es wieder: „Die Jagd beginnt“. In der beliebten Quiz-Sendung „Gefragt – Gejagt“ stellen sich erneut vier Kandidaten den Fragen von ARD-Moderator Alexander Bommes. Nach der Schnellraterunde geht es dann ins Duell mit den Jägern.

Am Mittwochabend (16. August) ist wieder einiges los im Studio von „Gefragt – Gejagt„. Denn eine Kandidatin sorgt für einen absoluten Überraschungsmoment bei Moderator Alexander Bommes. Der 47-Jährige lässt sich eigentlich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Doch als Inga mit einem außergewöhnlichen Plan um die Ecke kommt, fällt er aus allen Wolken.

„Gefragt – Gejagt“: Skurriler Moment bei Preisfrage

In der Regel läuft es in der ARD-Sendung so: Die Kandidaten stellen sich nacheinander der Schnellraterunde von Alexander Bommes. In einer Minute müssen sie so viele Fragen korrekt beantworten, wie es nur geht. Für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Mit der Endsumme geht es dann zu dem Jäger an den Tisch.

Die Quiz-Profis können den Teilnehmern dann eine Summe über dem erspielten Betrag und eine Summe darunter anbieten. In den meisten Fällen bleiben die Kandidaten bei dem Geld, was sie in der Schnellraterunde erspielen konnten. Doch Inga hat eine außergewöhnliche Überlegung. Damit hätte Bommes wohl nie gerechnet.

„Gefragt – Gejagt“-Kandidatin will niedrigere Summe nehmen

Bei der Frage nach dem Geld sprechen sich die vier Teamkollegen oft ab. Inga Rodegra wendet sich auch direkt an die anderen Kandidaten. Zugegeben: Für die Truppe läuft es am Mittwoch ausgezeichnet. Denn sie haben bereits 16.000 Euro auf ihrem Konto. Grund genug für die Dame, einen außergewöhnlichen Vorschlag in die Runde zu werfen. „Wo wir schon was Gutes haben, würde ich Mitte oder runtergehen“, schlägt sie vor.

„Runter?!“, ruft Alexander Bommes stirnrunzelnd. Der Gedanke dahinter: Inga möchte die niedrigere Summe wählen, damit ihre Chancen auf das Finale größer sind. So hat das gesamte Team bessere Karten auf den Gesamtsieg. Letztendlich entscheidet sie sich jedoch für ihre 1.500 Euro. Die Skepsis vom Moderator scheint sie dann doch nervös gemacht zu haben.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags ab 18 Uhr im TV und anschließend online in der Mediathek.