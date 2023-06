Am Montag (26. Juni) heißt es wieder: „Die Jagd beginnt.“ Um Punkt 18.57 Uhr begrüßt Moderator Alexander Bommes das Publikum zu einer neuen Folge von „Gefragt – Gejagt“. Diese Woche präsentiert die ARD eine besondere Ausgabe der beliebten Quiz-Sendung.

Vom 26. bis 30. Juni 2023 kehrt das Radio-Special zurück. Dann stellen sich Radiomoderatorinnen und -moderatoren der Quiz-Elite bei „Gefragt – Gejagt“. Heute sind Moderatoren des NDR1 (Malte Schierenberg, Mandy Schmidt) und WDR2 (Deana C. Evers und Jan Malte Andresen) am Start. Doch der Anfang läuft alles andere als gut für die Kandidaten. Eine von ihnen teilt plötzlich eine Idee mit der Runde, die es in sich hat.

„Gefragt – Gejagt“: Jäger kegelt einen nach dem anderen weg

Der Jäger heißt am Montagabend Klaus-Otto Nagorsnik alias „Der Bibliothekar“. Der 68-Jährige tritt seit 2014 als Jäger in der Quizshow an und ist daher auch bei den Fans bekannt. Schließlich hat er in seiner Laufbahn schon den ein oder anderen Kandidaten mit leeren Händen nach Hause geschickt. So auch am ersten Tag der Radiowoche.

Denn die beiden Kandidaten von WDR2 haben keine Chance gegen ihn. Zwar entscheiden sie sich für die sichere Variante, bei der sie öfter patzen dürfen, doch trotzdem verlieren sie beide gegen den Jäger. Als die dritte Kandidatin dann für den NDR an den Start geht, äußert sie daher eine irre Idee. Da staunt auch „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes nicht schlecht.

Kandidatin macht irren Vorschlag

Mandy ist an der Reihe. Moderator Alexander Bommes begrüßt sie mit den Worten: „Der Abend läuft nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Die Woche startet nicht gut.“ Das sieht die Kandidatin ähnlich. Sie kommt schließlich mit einem irren Plan um die Ecke: „Ich hätte die Idee, wir tauschen den Jäger aus.“

Alexander Bommes kann darüber nur schmunzeln. Schnell macht er klar, dass das wohl ein Traum bleiben wird. Schließlich ist das nicht „Wünsch dir was“, sondern das vermeintlich schwierigste Quiz Deutschlands.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags im TV und online in der Mediathek.