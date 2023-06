„Gefragt – Gejagt“ (ARD): Geheimnis über Jäger fliegt auf – Bommes hatte keine Ahnung

Aktuell herrscht in der Quiz-Show „Wer weiß denn sowas?“ Sommerpause. Dafür zeigt die ARD eine neue Staffel „Gefragt – Gejagt“ mit neuen Kandidaten, aber altbekannten Jägern. Auch 2023 wird hier gegrübelt, was das Zeug hält. Dabei kommen auch die Profis regelmäßig ins Schwitzen.

Am Mittwoch (14. Juni 2023) versucht Kandidat Isidor Lampasone sein Glück. Als Erster in der Runde stellt er sich heute den Fragen von Moderator Alexander Bommes und liefert auch sehr gut ab. Doch bei einem kurzen Pläuschen zwischen den beiden, enthüllt der Teilnehmer aus Hagen ein Geheimnis über einen Jäger. Bommes fällt aus allen Wolken.

„Gefragt – Gejagt“: Kandidat haut Jäger in die Pfanne

Jeder Kandidat bereitet sich anders auf die ARD-Sendung vor. Isidor erweitert sein Allgemeinwissen beispielsweise bei einem Kaltgetränk im Kneipen-Quiz. „Wir haben eins in der Nähe, eine Stadt weiter in Ennepetal. Da bin ich regelmäßig.“ Moderator Alexander Bommes kommt da direkt etwas anderes in den Sinn: „Unsere Jäger sind auch manchmal da. Sebastian Jacoby zum Beispiel.“

„Den habe ich da mal getroffen!“, verrät der Kandidat direkt. Alexander Bommes schaut ihn verdutzt an. So eine zufällige Begegnung überrascht ihn dann doch extrem. „War er da Gastgeber?“, wollte der Moderator wissen. „Ne, der war da als Mitspieler.“

Bommes scherzt über Jäger

Sebastian Jacoby, alias „Der Quizgott“, ist in der ARD-Sendung berühmt berüchtigt. Seit 2013 tritt er als „Jäger“ in der Quizsendung „Gefragt – Gejagt“ auf. Ab und an moderiert er regelmäßig Kneipenquize in Duisburg, Moers und Rheinberg, für die er selbst die Fragen entwirft. Doch anscheinend nimmt er auch gern mal selber teil.

„Da hat er heimlich geübt, der Jacoby. Fährt durchs Land und übt den Großraum NRW!“, lacht Bommes. Tja, von Nichts kommt nichts.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.