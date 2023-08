„Gefragt – Gejagt“: Jäger und Kandidat lachen über Bommes – seine Reaktion spricht Bände

Bei „Gefragt – Gejagt“ stellen sich auch am Donnerstagabend (17. August) wieder vier wagemutige Kandidaten der Quizelite in der ARD. Um so viel Geld wie möglich mit nach Hause nehmen zu können, müssen sie allerdings erstmal an den Jägern vorbei. Und die machen es den Teilnehmern alles andere als einfach.

An diesem Abend müssen die Kandidaten an dem „Quizvulkan“ alias Dr. Manuel Hobiger vorbei. Nachdem sich der erste Duellant des Jägers 1.500 Euro in der Schnellraterunde sichern konnte, wird es ernst im „Gefragt – Gejagt“-Studio. Doch bevor die Angebote des Experten reinflattern, hat er noch einen Witz auf Lager.

„Gefragt – Gejagt“: Jäger reißt Witz über Bommes

Es ist kein Geheimnis, dass sich Moderator Alexander Bommes und die Jäger des Öfteren mal necken. Und auch an diesem Quiz-Abend wird wieder gestichelt. Als der Jäger den Kandidaten Florian begrüßt, stellt er ihm direkt mal eine Frage. „Was haben Alexander Bommes und Graphit gemeinsam?“, möchte „Der Quizvulkan“ wissen.

Nachdem der Kandidat einen kurzen Moment überlegt, gibt er jedoch die falsche Antwort: „Sie sind beide hart wie Stein.“ Der Experte löst auf: „Ich wollte hören: ‚Sie sind beide gute Moderatoren‘.“ Alexander Bommes steht völlig auf dem Schlauch. Während der Jäger und Florian herzhaft über den Witz lachen, schaut der Moderator verwirrt drein.

Alexander Bommes versteht den Witz nicht

Mit gerunzelter Stirn versucht der ARD-Star den Scherz nachzuvollziehen. Als der Jäger merkt, dass er nicht dahinter kommt, klärt er auf: „Im Kernkraftwerk wird Graphit als Moderator eingesetzt.“ Bommes kann auch nach der Auflösung nicht darüber lachen. Mit ernster Miene kontert er: „Sie wissen schon, man soll Witze nie erklären.“

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags ab 18 Uhr im TV und anschließend online in der Mediathek.