„Gefragt – Gejagt“: Nach Patzer – Alexander Bommes muss Kandidaten zurückpfeifen

Am Freitagabend (19. Juli) eröffnet Moderator Alexander Bommes eine neue Runde von „Gefragt – Gejagt“. Dabei versuchen die vier Kandidaten sich gegenüber der Quizelite durchzusetzen und die erspielte Summe mit nach Hause zu nehmen. An diesem Abend steht Adriane Rickel dem Team im Weg.

Doch bevor es ins direkte Duell mit der „Gefragt – Gejagt“-Jägerin geht, müssen sich die vier Kandidaten jeweils in der Schnellraterunde beweisen. An diesem Abend kommt es jedoch zu einem verhängnisvollen Patzer – Moderator Alexander Bommes bleibt am Ende keine andere Wahl.

„Gefragt – Gejagt“: Kandidat gibt falsche Antwort

Der zweite Kandidat an diesem Abend heißt Valentin. Der 19-Jährige möchte sein Team stolz machen und so viele Fragen wie möglich in der Schnellraterunde beantworten. Gesagt – getan: Der junge Mann haut eine richtige Antwort nach der nächsten raus. Vor allem in Sache Fußball ist er sicher.

Am Ende kann Valentin 4.500 Euro für das Team erspielen. Das gleicht neun richtigen Antworten, die er gegeben hat. Doch bevor sich der 19-Jährige zu früh freut, geht Alexander Bommes plötzlich dazwischen. Der Moderator hat leider keine guten Nachrichten für das Team.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes muss eingreifen

Wie es scheint, hat der Kandidat in seiner schnellen Raterunde eine falsche Antwort gegeben. Bommes wollte wissen, welcher Timothee im Film „Wonka“ die Hauptrolle gespielt hat. „Ich muss einmal nachfragen, was du bei Timothee gesagt hast?“, fragt der Moderator nach der Schnellraterunde.

Valentin antwortet schmunzelnd: „Chandler.“ Da der Schauspieler Chalamet mit Nachnamen heißt, ist die Antwort leider nicht korrekt. „Da müssen wir 500 Euro abziehen“, sagt Alexander Bommes kurzerhand. Somit bleiben Valentin nur 4.000 Euro, mit denen er ins Duell gegen Adriane Rickel einzieht.

