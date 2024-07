„Gefragt – Gejagt“: Alexander Bommes will abbrechen – Jägerin schaltet sich ein

Eine neue Runde „Gefragt – Gejagt“ flimmert am Donnerstagabend (17. Juli) über die Bildschirme. Auch in dieser Sendung versuchen die Kandidaten wieder so viel Geld wie möglich zu erspielen und sich am Ende gegen die Jäger durchzusetzen.

Zu Beginn der Spielrunde scheint „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes wie immer bester Laune zu sein. Doch als es plötzlich um eine Fußball-Frage geht, kippt die Stimmung im ARD-Studio plötzlich. Alexander Bommes fällt aus allen Wolken.

„Gefragt – Gejagt“: Fußball-Frage sorgt für Ärger

Der zweite Kandidat an diesem Abend heißt Patrick Donath. Nach einer starken Schnellraterunde mit 3.000 Euro Gewinn stellt er sich dem Duell gegen Jägerin Annegret Schenkel. Dabei bleibt der Mann auf seiner Gewinnstufe und lässt sich nicht von den 16.600 Euro der Quizexpertin locken.

Die erste Frage lautet an diesem Abend „Welcher Verein der 2. Fußballbundesliga wurde in der Saison 2023/24 Herbstmeister?“. Da sein Herzensverein Holstein Kiel die richtige Antwort ist, muss sich Moderator Alexander Bommes beim Lesen zusammenreißen. „Ich habe das komplett ohne Emotionen vorgelesen, oder?“, fragt er in die Runde. Nachdem alle nicken, scheint er erleichtert. Doch was dann kommt, lässt die Stimmung ganz schnell kippen.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes fassungslos

Wie kurze Zeit später herauskommt, haben sowohl der Kandidat als auch die Jägerin eine falsche Antwort eingeloggt. Nachdem Alexander Bommes das realisiert, fällt er aus allen Wolken. „Ich überlege, ob ich weiterspiele jetzt“, sagt der ARD-Moderator eingeschnappt. „Vertrag“, erinnert ihn Annegret Schenkel.

„Ich gebe dir noch eine Chance. Aber mach sowas nicht nochmal!“, so der 48-Jährige in Richtung des Kandidaten. Kurz darauf lacht er aber schon wieder – er nimmt das Ganze natürlich mit Humor.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ immer montags bis freitags ab 18 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek.