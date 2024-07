„Gefragt – Gejagt“: Alexander Bommes tritt ins Fettnäpfchen -„Stimmungskiller“

Es geht wieder los in der ARD – die spannendste Zeit im Vorabendprogramm startet in eine weitere Runde, auch wenn es sich dabei um eine Wiederholung handelte. „Gefragt – Gejagt“ verspricht dabei wie immer eine geballte Ladung an Wissen, kniffligen Fragen und undurchschaubaren Jägern.

Ihnen auf der Spur sind am Mittwochabend (17. Juli) vier Kandidaten, die versuchen, die Quizgötter zu schlagen. Unter der Regie von Alexander Bommes bleibt nur zu hoffen, dass dieses Vorhaben gelingt.

„Gefragt – Gejagt“: Alexander Bommes unterläuft Fauxpas

Eine Menge Geld steht bei „Gefragt – Gejagt“ auf dem Spiel. Doch um an die hohe Summe zu gelangen, müssen mutige Teilnehmer der ARD-Show gegen die Quizelite antreten. Seit 12 Jahren beweisen sich die Kandidaten zunächst in der Schnellraterunde, um sich dann im 1 zu 1 gegen die Jäger zu beweisen.

Susanne beginnt das Spiel und hat den weiten Weg aus Waltrop, Nordrhein-Westfalen, auf sich genommen. Doch gleich nach der Begrüßung tritt ARD-Star Alexander Bommes gehörig ins Fettnäpfchen.

Susanne ist Diätassistentin. Grund genug für den ARD-Moderator, einmal nach den genauen Tätigkeiten des Berufs nachzufragen. Dabei geht es vor allem um Menschen mit Erkrankungen wie etwa Diabetes, denen Susanne für einen gesünderen Lebensweg am Herd behilflich ist. Über eine Frage von Bommes können einige Zuschauer allerdings nur gehörig den Kopf schütteln.

„Gefragt – Gejagt“: Es nimmt kein Ende!

Moderator Alexander Bommes möchte Susanne nicht nur nach ihrer Karriere befragen, sondern auch ihren eigenen Standpunkt zu Diäten kennenlernen und fragt nach, ob sie selbst gesund lebe. „Na klar, siehst du doch“, entgegnet die „Gefragt – Gejagt“-Kandidatin daraufhin.

„Joa“, ist lediglich die ernüchternde Antwort von Bommes, der daraufhin ergänzt: „Wäre schlimm, wenn ich jetzt ‚ja‘ gesagt hätte. Das wäre, glaube ich, ein kleiner Stimmungskiller gewesen.“ Susanne nimmt die Situation immerhin gelassen und kann über die forschen Fragen des Moderators nur grinsen.

Das Thema Diät zieht sich auch nach Susannes Schnellraterunde weiter durch „Gefragt – Gejagt“. Von einem Jäger möchte Alexander Bommes nämlich auch noch wissen, ob er Hilfe bei seinen Essgewohnheiten benötige. Ein Abend, bei dem der eigentliche Sinn der Sendung glatt mal in den Hintergrund rücken kann.