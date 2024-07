„Gefragt – Gejagt“: Fataler Fehler! Alexander Bommes muss eingreifen

Ein neuer Tag, eine neue Jagd. „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes lädt am Dienstagabend (23. Juli) wieder alle Quizfans zum Mitraten ein. In dieser Runde messen sich Swantje Budig, Michael Niekammer, Anna Kipp und Alexander Jefimow mit den Quizprofis. Gemeinsam wollen sie die größtmögliche Gewinnsumme mit nach Hause nehmen.

Der Einzige, der den „Gefragt – Gejagt“-Kandidaten im Weg steht, heißt an diesem Abend Manuel Hobiger – auch bekannt als der „Quizvulkan“. Bei der zweiten Kandidatin kommt es allerdings noch vor dem direkten Duell zu einem Zwischenfall! Alexander Bommes muss kurz darauf eine Entscheidung treffen.

„Gefragt – Gejagt“: Moderator patzt bei Fragerunde

Bevor die Kandidaten es mit dem Jäger aufnehmen können, müssen sie sich in der Schnellraterunde bei Alexander Bommes beweisen. Die zweite Kandidatin an diesem Abend heißt Anna Kipp, die direkt in ihre Runde startet. Ihre Minute ist fast vorbei, als Alexander Bommes für Verwirrung im ARD-Studio sorgt.

Der Moderator verhaspelt sich bei der letzten Frage und liest versehentlich die Antwort vor. „Entschuldigung, das Letzte habe ich versemmelt“, sagt er in Richtung der Kandidatin, die 2.500 Euro in der Schnellraterunde erspielen konnte. Als Anna Kipp dann vor ihrem Gegner steht, trifft Bommes eine Entscheidung zugunsten der Studentin.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes zeigt sich spendabel

Kurz bevor das Duell des Jägers und der Kandidatin beginnt, schaltet sich der Moderator dazwischen. Er hat gute Nachrichten für die Studentin aus Köln. „Ich würde sagen wir machen da 3.000 Euro draus, weil ich Trottel die richtige Antwort vorgelesen habe und dich da um dein Glänzen gebracht habe“, sagt Alexander Bommes plötzlich und schenkt der Kandidatin somit 500 Euro für ihre Gewinnsumme.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ immer montags bis freitags ab 18 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek.