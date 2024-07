„Gefragt – Gejagt“: Zuschauer fassungslos – „Bitte nicht!“

Eine neue Woche „Gefragt – Gejagt“ beginnt. Am Montagabend (22. Juli) lädt Moderator Alexander Bommes wieder zum Quizzen ein. Die Kandidaten Irène Hirt, Christoph Hobmaier, Louisa Stockschläder und Brian Schmischke wollen die Quiz-Elite schlagen und ein saftiges Preisgeld mit nach Hause nehmen.

Der Quiz-Abend startet eher durchwachsen für die „Gefragt – Gejagt“-Kandidaten. Nachdem die ersten beiden Kandidaten den Einzug ins Finale verpassen, liegt es an Irène und Christoph gegen den Jäger Sebastian Jacoby zu gewinnen. Doch die Zuschauer scheinen mit der Darbietung der beiden nicht sonderlich zufrieden zu sein.

Zunächst stellt sich Christoph dem Duell gegen den „Quizgott“. Dabei wählt der Kandidat überraschenderweise die Sicherheitsstufe. Dies bedeutet, dass er weniger Geld nimmt, aber dafür einmal mehr patzen darf. Der Grund: Einer der Vier soll das Finale erreichen – egal mit welchem Betrag.

Nachdem es Christoph gelingt, in die finale Runde einzuziehen, liegt es an Iréne. Die gebürtige Schweizerin entscheidet sich nach ihrer Schnellraterunde ebenfalls für die Sicherheitsstufe – und schlägt das Angebot von 30.000 Euro in der Risikovariante aus. Für die ARD-Zuschauer eher unverständlich.

„Gefragt – Gejagt“: Zuschauer enttäuscht

In den sozialen Netzwerken zeigen sich die „Gefragt – Gejagt“-Zuschauer eher unzufrieden. Sie kritisieren, dass vor allem Iréne das stolze Angebot von 30.000 Euro nicht angenommen hat und damit auf Nummer sicher geht.

„Runtergehen verstehe ich nicht.“

„30.000 und die geht runter. Vielleicht nächstes Mal bei „Wer wird Millionär?“ bewerben!“

„Sie geht runter? Wow.“

„Bitte nicht runtergehen.“

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ immer montags bis freitags ab 18 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek.