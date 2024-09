„Gefragt – Gejagt“: Tränen im ARD-Studio! Bommes völlig überwältigt

Vier mutige Kandidaten wollen die Quiz-Elite von „Gefragt – Gejagt“ besiegen. Um kurz vor 18 Uhr begrüßt Moderator Alexander Bommes das ARD-Publikum zu einer neuen Ausgabe. Insgesamt vier Duelle gegen Jäger Manuel Hobiger werden am Donnerstagabend (19. September) gezeigt.

Claudia Ott, Elias Rinsche, Janina Voß und Matthias Hübner zocken an diesem Abend bei „Gefragt – Gejagt“ um das ganz große Geld. Dabei überzeugt vor allem eine Kandidatin mit ihrem Quiz-Wissen. Das hat Moderator Alexander Bommes selten in seiner ARD-Sendung erlebt.

„Gefragt – Gejagt“: Hohes Angebot vom Jäger

Nachdem Matthias Hübner als Erster den Einzug ins Finale verpasst, ist Janina Voß an der Reihe. Nach einer starken Schnellraterunde bekommt sie von Jäger Manuel Hobiger ein unschlagbares Angebot. Sollte sie die Risikovariante wählen, kann sie um 40.000 Euro zocken.

+++ ARD ändert Programm kurzfristig – Fans von „Gefragt Gejagt“ kriegen große Augen +++

Gesagt, getan: Die Kandidatin nimmt das erstaunlich hohe Angebot an und startet in das Duell gegen den Quiz-Experten. Dank einiger Patzer des Jägers kann die Kandidatin sich stellenweise immer wieder einen Abstand erarbeiten. Bei dieser finalen Frage geht es dann um alles: „Als Franz Beckenbauer 1980 aus Amerika noch einmal in die 1. Fußballbundesliga zurückkehrte, spielte er für welchen Verein?“

A) 1. FC Kaiserslautern

B) Hamburger SV

C) Arminia Bielefeld“

„Gefragt – Gejagt“: Kandidatin gelingt Supergau

Janina Voß entscheidet sich schnell für Antwortmöglichkeit B. Nachdem Alexander Bommes kurz ins Grübeln kommt, stellt sich allerdings heraus, dass die Kandidatin völlig richtig liegt. Damit zieht sie mit unfassbaren 40.000 Euro ins Finale.

+++ „Gefragt – Gejagt“: Nach Fehlverhalten – ARD ergreift harte Maßnahme +++

Das freut nicht nur ihr Team, sondern auch den Moderator. „Mensch, Janina, Freuden- und Erleichterungstränen haben wir nach der Runde selten. Du hast das überragend gespielt“, so Bommes. Die Kandidatin wischt sich ihre Tränen weg und freut sich ebenfalls riesig über diesen Erfolg.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ immer montags bis freitags ab 18 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek.