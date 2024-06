„Gefragt – Gejagt“: Kölner Gastronom macht Jäger sprachlos – „Selten bis nie gehabt“

Ein unerwarteter Showdown in der beliebten ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ hielt ganz Deutschland in Atem. Dabei sorgte Kandidat Mikko Bayer aus Köln mit einer atemberaubenden Leistung für eine Sensation, die selbst den erfahrenen Moderator Alexander Bommes staunen ließ.

In einer unglaublichen Erstrundenshow beantwortete Bayer alle elf ihm gestellten Fragen korrekt und setzte damit gleich zu Beginn ein beeindruckendes Zeichen. Mit seinem vielfältigem Wissen knackte er nicht nur den Jackpot von 5.500 Euro in Rekordzeit, sondern stellte auch einen bemerkenswerten neuen Rekord in der Schnellraterunde auf.

„Gefragt – Gejagt“: Gastronom glänzt mit Köpfchen und Wissen

„Was für ein Auftritt und was für ein Auftakt. Alle richtig, oder? Das haben wir selten bis nie gehabt“, lobte der sichtlich beeindruckte Bommes. Die Leistung des Kölners rief auch bei „Quizgott“ Sebastian Jacoby großen Respekt hervor. Bayer ließ sich jedoch nicht einschüchtern und trat selbstbewusst im direkten Duell gegen Jacoby an, wobei er auch hier alle gestellten Fragen fehlerfrei meisterte. Das Finale der Show war an Spannung kaum zu überbieten.

Bayer und seine Teamkollegen hatten bereits beachtliche 11.500 Euro erspielt und erreichten beeindruckende 20 Punkte im letzten Abschnitt. Jacoby fand sich in einer seltenen Verfolgungsjagd wieder. Der „Quizgott“ kämpfte hart, aber ein paar überraschende Fehler, darunter die eigentlich leichte Frage nach dem Cartoon-Charakter „Bugs Bunny“, brachten ihn ins Straucheln. Mit nur zwei Sekunden Restzeit knackte Jacoby schließlich die Marke von 20 Punkten.

Nach dem Spiel zeigte sich Bommes etwas enttäuscht über das knappe Scheitern des Teams, doch er zollte ihm großen Respekt: „Glückwunsch für euer tolles Spiel und auch einen Dank von mir für euer sympathisches Auftreten. Ihr könnt es gut und respektvoll einschätzen, was Herr Jacoby hier abgeliefert hat.“