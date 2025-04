„Gefragt Gejagt“ bald vorab online? Das sagt die ARD

Endlich ist es soweit! Am Mittwoch (23. April) kehrt „Gefragt – Gejagt“ mit der 14. Staffel aus der Winterpause zurück. Die beliebte Quizshow mit Alexander Bommes (49) sorgt wieder Montag bis Freitag für Nervenkitzel pur ab 18 Uhr.

Dabei werden die Kandidaten zu Gejagten, wenn Jäger wie Annegret Schenkel (45) und Sebastian Klussmann (35) auf die Jagd gehen. Doch in Zeiten von Streaming und Mediatheken fragen sich viele Fans: Könnte man die Folgen schon vor der TV-Ausstrahlung sehen?

„Gefragt – Gejagt“: Quiz-Fans müssen aufhorchen

Andere Shows machen es vor. RTL zeigt „Wer wird Millionär?“ bereits vorab online. Auch die beliebte Trödelshow „Bares für Rares“ mit Horst Lichter (63) ist schon am Vormittag verfügbar. Soaps wie „GZSZ“, „Unter Uns“ und „Alles was zählt“ bieten ebenfalls Vorab-Streaming an. Könnte „Gefragt – Gejagt“ da schon bald nachziehen?

Leider nein! Auf Anfrage dieser Redaktion erklärte die ARD: „Im Fall von „Gefragt – gejagt“ wollen wir mit einem Vorabstreaming der jeweiligen Folgen in der Mediathek nicht den Spielausgang bei der Ausstrahlung im linearen Programm vorwegnehmen. So soll das auch in Zukunft gehandhabt werden.“ Die Spannung soll im linearen TV erhalten bleiben.

Seit 2012 begeistert „Gefragt – Gejagt“ die Zuschauer. Die Show, die auf dem britischen Format „The Chase“ basiert, treibt den Puls in die Höhe. Kandidaten treten gegen einen Profi-Quizspieler an. Runde für Runde bauen sie eine Spielsumme auf, die sie im Finale verteidigen müssen. Gelingt das, winkt eine saftige Beute!

Doch die Fans müssen sich gedulden. Erst nach der TV-Ausstrahlung sind die Folgen in der ARD-Mediathek verfügbar. Das bedeutet: Keine Spoiler, keine vorzeitigen Siege.