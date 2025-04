„Gefragt – Gejagt“: ARD verkündet es – endlich ist es so weit

Rätseln, mitfiebern, mitjubeln – Quizshows gehören für viele fest zum TV-Alltag dazu. Und besonders eine hat sich über die Jahre zur Kultsendung gemausert: „Gefragt – Gejagt„. Doch in den letzten Monaten war es verdächtig still rund um die beliebte ARD-Show.

Während sich „Wer weiß denn sowas?“ vorübergehend den Sendeplatz um 18 Uhr gesichert hat, warteten viele Fans gespannt: Wann kommt Alexander Bommes mit seiner Truppe endlich zurück?

„Gefragt – Gejagt“: ARD verkündet es

Jetzt ist es raus: „Gefragt – Gejagt“ startet am 23. April um 18 Uhr im Ersten, wie die ARD unserer Redaktion offiziell mitteilt. Und das mit vollem Einsatz. Denn für 2025 sind satte 100 neue Folgen geplant. Die Quiz-Action läuft also wieder zur gewohnten Zeit und das nicht ohne Überraschung!

Denn es gibt ein Wiedersehen, das viele Fans freuen dürfte: Thomas Kinne kehrt zurück! Der beliebte Jäger hatte 2024 eine Pause eingelegt. Umso größer ist nun die Freude über sein Comeback. Seit 2018 zählt Kinne zu den Köpfen der Jäger-Elite. Jetzt ist er wieder mit an Bord, gemeinsam mit Adriane Rickel, Annegret Schenkel, Dr. Manuel Hobiger, Sebastian Klussmann und Sebastian Jacoby, wie es von der ARD heißt.

„Gefragt – Gejagt“: Das ist das Konzept

Am Konzept von „Gefragt – Gejagt“ wird sich übrigens nichts ändern: Vier Kandidaten treten gegen einen der gefürchteten Jäger an und müssen in verschiedenen Runden ihr Wissen unter Beweis stellen. Im großen Finale entscheidet sich dann, ob sie mit prall gefüllten Taschen nach Hause gehen oder vom Jäger besiegt werden.

Bis zur Rückkehr der Show hält „Wer weiß denn sowas?“ mit Moderator Kai Pflaume noch die Stellung im Vorabendprogramm. Und wer es nicht mehr abwarten kann, findet viele Highlights vergangener Folgen von „Gefragt – Gejagt“ bequem in der ARD-Mediathek.