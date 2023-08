„Gefragt – Gejagt“: Bommes belehrt Kandidatin – dann kommt es zur Blamage

Maren Schrader wagt den Schritt, in der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ die „Jägerin“ (also den Quiz-Profi) zu besiegen. Und sie ist auf einem guten Weg, hat von allen vier Kandidaten die höchste Punktzahl in der ersten Runde erreicht. Da staunt selbst Moderator Alexander Bommes.

Als es um das Thema Salat geht, wird Bommes aber plötzlich selbst ganz kleinlaut. Schließlich belehrte er seine „Gefragt – Gejagt“-Kandidatin zuvor noch.

+++ „Gefragt – Gejagt“: SO hat man diesen Jäger noch nie gesehen +++

„Gefragt – Gejagt“: Moderator blamiert sich

Die Frage, um die es am Donnerstagabend (10. August) geht, lautet: „Welche Zutat gehört in ein Italian Dressing für den Salat?“. Als Optionen stehen diese drei Antworten zur Verfügung:

A: Senf

B: Joghurt

C: Mayonnaise

ARD-Kandidatin Maren entscheidet sich für Antwort A, den Senf – sehr zum Missfallen von Moderator Alexander Bommes. „Senf ist, glaube ich, im French Dressing drin.“ Mag sein, lieber Alexander, aber offenbar auch im Italian Dressing. Denn Senf ist genau die richtige Antwort.

Jägerin Adriane Rickel scheint – genau wie der Quiz-Host – ebenfalls auf die Frage hereingefallen zu sein, entscheidet sich für den Joghurt und ist mehr als perplex, als es zur Auflösung kommt. Da hat sich die Teilnahme für Maren Schrader doch allein deswegen schon gelohnt!

Mehr News:

Die Quizshow „Gefragt – Gejagt“ läuft von montags bis freitags um 18 Uhr in der ARD sowie online in der Mediathek.