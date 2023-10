„Gefragt Gejagt“: Bommes wird von Quiz-Profi gemaßregelt – „Ich quatsche hier niemandem rein!“

Verwirrung bei „Gefragt gejagt“ am Dienstag (17. Oktober)! Moderator Alexander Bommes versteht die Welt nicht mehr, als er mit Kandidat Edvan Davi Uhl im TV-Studio steht.

Im ARD-Special mit dem Motto „Allein gegen Alle“ spielen die „Gefragt Gejagt“-Kandidaten nicht wie sonst im Team, sondern alleine gegen die Quiz-Elite – ausgesuchte Profis, die schwer zu knacken sind.

Schwer zu knacken ist Kandidat Edvan allerdings auch. Sowohl Bommes als auch seine ARD-Kollegen sind nur selten so sprachlos wie diesmal.

„Gefragt Gejagt“: Kandidat sorgt für Verwirrung

500 Euro hat Edvan in der ersten Runde bereits sicher. Im Special muss der Kandidat nicht vorlegen und wird von der Elite gejagt, sondern spielt direkt gegen sie. Dabei kann er entscheiden, für wie viel Geld er mit wie vielen Quiz-Profis innerhalb welcher Zeit spielen will. Die Vorgaben kommen von der Quiz-Elite selbst.

Edvan schwankt zwischen 4.000 Euro in 45 Sekunden mit drei Profis oder 12.000 Euro mit 49 Sekunden und vier Profis. Dann entscheidet er sich für die 4.000-Euro-Variante.

„Ich denke an meinen Hund. Ich bekomme in zwei Wochen einen Hund. Und ich will es unbedingt mit nach Hause bringen für meinen Hund. Und deswegen noch mal ein bisschen die Sicherheit“, so der Münchner.

Alexander Bommes kann nicht glauben, was er da hört: „Darf ich dir bei aller Vermenschlichung von Hunden, die in unserer Gesellschaft stattfindet, sagen, dass es dem Hund vergleichsweise egal ist?“

Plötzlich wendet Edvan das Blatt, geht doch auf mehr Geld. „Ja glaube ich auch! Deswegen nehme ich die 12.000.“ Perplexe Gesichter beim Moderator und bei den Quiz-Profis. Alle im „Gefragt Gejagt“-Studio sind verwirrt.

„Gefragt Gejagt“: Bommes wird von Quiz-Profi angegangen

Quiz-Profi Sebastian Jacoby wendet sich plötzlich an Bommes und wirft ihm vor: „Es ist fast das erste Mal, dass Sie jemandem reingequatscht haben.“ Bommes wehrt sich sofort: „Ich quatsche hier niemandem rein!“

Nach kurzem Hin und Her gibt es dann sogar noch einmal Verwirrung.

Denn – welch Wunder – Edvan entscheidet sich noch einmal um und will plötzlich doch wieder die 4.000-Euro-Variante. „Ich folge meinem inneren Gefühl und das Erste, was ich genommen habe. Und es bleiben doch die 4.000.“ Na, das wird seinen Hund sicher freuen…

„Gefragt Gejagt“ kommt immer montags bis freitags um 18 Uhr in der ARD. Die Special-Folgen gehen noch bis zum 20. Oktober.