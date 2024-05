„Gefragt – Gejagt“ (ARD): Nach Spott! Alexander Bommes muss sich bei Kandidat entschuldigen

Ein spannender Montagabend (27. Mai) bei „Gefragt – Gejagt“! Die beliebte Quizshow in der ARD sorgte wieder einmal für Gesprächsstoff. Mit Quiz-Größen wie Sebastian Klussmann und dem kürzlich verstorbenen Klaus Otto Nagorsnik hat die Sendung Kultstatus erreicht.

Doch der wahre Star und die oberste Instanz im Studio ist Moderator Alexander Bommes. Seine sympathische Art prägt die Atmosphäre. Eigentlich! Denn diesmal schoss er übers Ziel hinaus…

„Gefragt – Gejagt“: Plötzlich herrscht peinliche Gewissheit

Der Abend begann verheißungsvoll: Vier Kandidaten traten gegen den „Jäger“ Sebastian Klussmann an. Doch bei einer entscheidenden Frage kamen sowohl die Kandidatin Anja als auch Klussmann ins Grübeln. Die Frage lautete: Wer war für die Vorbereitung, Durchführung und die Nachbereitung der Wahl des Bundespräsidenten 2022 zuständig? Nancy Faeser, Bärbel Bas oder Olaf Scholz? Alexander Bommes machte sich einen Spaß aus der vermeintlichen Ahnungslosigkeit seiner Kandidaten.

„Das machen wir schnell weg hier“, kommentierte er zum vermeintlich niedrigen Schwierigkeitsgrad der Frage. Doch das empfanden der „Jäger“ anders. Noch bevor die Auflösung kam, spottete Bommes: „Meinen Sie, der Bundeskanzler plant so ’ne Bundestagswahl? Und meinen Sie, die Innenministerin hat nicht schon genug zu tun und plant noch so ein bisschen organisatorisch die Bundesversammlung?“ Ein peinliches Schweigen breitete sich aus, bevor Alexander Bommes sich an Kandidatin Anja wandte: „Für wen hast du dich entschieden?“

„Gefragt – Gejagt“-Star fordert: „Das schneiden wir jetzt raus!“

Zu Bommes‘ Überraschung hatte Anja Bundeskanzler Olaf Scholz ausgewählt, was ihn unbeabsichtigt in Verlegenheit brachte. Schließlich hatte er indirekt auch seinen Show-Gast verspottet. Schnell bemühte er sich um Schadensbegrenzung: „Entschuldige bitte, das war nicht meine Absicht, mich lustig zu machen.“ Die korrekte Antwort auf die gestellte Frage war tatsächlich Bärbel Bas, die Präsidentin des Deutschen Bundestages.

Sebastian Klussmann hatte hingegen auf Innenministerin Nancy Faeser getippt. Mit einem scherzhaften „Das schneiden wir jetzt raus!“ versuchte Klussmann die Situation aufzulockern, bevor er etwas ernster dem Moderator entgegnete: „Sie haben mich wirklich verunsichert.“