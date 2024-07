Schock bei „Gefragt – Gejagt“: Alexander Bommes sucht nach „Versteckter Kamera“

Ein Abend für die Geschichtsbücher von „Gefragt – Gejagt“! Im glitzernden Show-Licht von Montagabend (1. Juli) verblüffte ein ganz besonderer Kandidat nicht nur das Publikum, sondern auch Moderator Alexander Bommes. Der beliebte ARD-Moderator, bekannt für sein schnelles Denken und seinen charmanten Witz, erlebte eine Überraschung, die selbst ihn aus den Socken haute.

„Gefragt – Gejagt“: Kandidat lässt Bommes überrascht zurück

Jonas, der Quiz-Held des Abends, trat in der berüchtigten Schnellraterunde an und räumte in atemberaubenden 60 Sekunden sagenhafte 5.500 Euro ab. Ein Ergebnis, das selbst den erfahrenen Bommes zum Staunen brachte. „Willst du mich verarschen…“, entfuhr es dem Moderator, als er die unglaubliche Leistung von Jonas auf dem Bildschirm sah. Die Zuschauer im Studio und zu Hause an den Bildschirmen waren gleichermaßen fassungslos und begeistert.

Alexander Bommes, sonst die Ruhe selbst, schien für einen Moment an einer TV-Überraschung à la „Versteckte Kamera“ zu glauben. „Ich habe mich gerade gefragt, ob ich wieder bei ‚Versteckte Kamera‘ bin“, scherzte er, während er sich unsicher im Studio umsah. Doch es war kein Scherz, sondern die pure Wissenskraft von Jonas, der mit seinem beeindruckenden Allgemeinwissen und schnellen Reflexen die Bühne beherrschte.

Nach der atemberaubenden Schnellraterunde trat Jonas gegen den Jäger Dr. Manuel Hobiger an, einen der gefürchtetsten Gegner in der Show. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Jonas nicht nur seine Nerven, sondern auch sein erspieltes Geld verteidigen musste. Mit Bravour und einer Ruhe, die selbst den Jäger beeindruckte, sicherte sich Jonas den Gewinn von 5.500 Euro für den Gesamtpreispool. Ein wahrer Triumph des Geistes!