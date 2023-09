„Gefragt – Gejagt“: Moderator sieht Frage und kann nicht aufhören, zu lachen

In Deutschland gehört „Gefragt – Gejagt“ zu den beliebtesten Quizshows. Tausende schalten montags bis freitags die ARD ein, wenn Moderator Alexander Bommes seine Kandidaten gegen die Quiz-Elite des Landes antreten lässt. Doch wusstest du, dass die Sendung eigentlich aus Großbritannien stammt?

Bereits 2009, also drei Jahre vor der deutschen Erstausstrahlung, zeigte der Sender ITV die erste Folge von „The Chase“, wie „Gefragt – Gejagt“ in England heißt. Das Konzept ist dasselbe wie in Deutschland. Auch bei „The Chase“ versucht sich ein Team von vier Kandidaten gegen einen Jäger durchzusetzen und möglichst viel Geld zu erspielen.

Britischer „Gefragt – Gejagt“-Moderator kann nicht mehr vor Lachen

Eine besonders witzige Szene aus „The Chase“ tauchte nun auch in Deutschland auf. Das Video, das bei Instagram schon über 560.000 Likes bekam, zeigt Moderator Bradley Walsh, der sich bei einer Frage kaum noch halten zu können scheint. Doch um was ging es? Was war so witzig?

Die Frage lautete: „In what sport does Fanny Chmelar compete for Germany?“ Die Antwortmöglichkeiten: „A: Swimming“, „B: Show Jumping“ oder „C: Skiing“. Die Antwort ist klar, die heute 37-Jährige war eine Skiläuferin.

Tränen vor Lachen wegen IHRES Namens

Doch war es weniger die Frage an sich, als der Name der Sportlerin, der Bradley Walsh so ausrasten ließ. Versuchte der Moderator anfangs noch sein Lachen zu unterdrücken, konnte er, als sein Kandidat den Namen noch einmal sagte, nicht mehr an sich halten.

Dem „The Chase“-Moderator stiegen die Tränen in die Augen, immer wieder rutscht ihm ein unterdrücktes Lachen heraus. Die Fans jedenfalls lieben den Gefühlsausbruch des Moderators. „Ich liebe es, wie er versucht, das Lachen zu unterdrücken und es dann doch kommt“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer bei Instagram. Und ein anderer ergänzt: „Der Mann hat wirklich alles versucht, nicht loszulachen. Aber es ging nicht.“ Einige zogen sogar Vergleiche zum Film „Das Leben des Brian“, bei dem es eine ähnliche Szene gibt.