„Full House“: Kreativ ausgetobt – Fünffach-Mutter erklärt Kindernamen

Wer die Wollnys kennt, kennt auch Mama Silvias Vorliebe für außergewöhnliche Kindernamen. Sylvana, Sarafina, Calantha, Lavinia, Estefania, Jeremy-Pacal und Co. – Szenen, in denen Silvia Wollny die Namen ihrer insgesamt elf Kinder lauthals durchs Haus ruft, sind über die TV-Show bekannt.

Dass sie aber nicht die Einzige ist, die bei so vielen Kindern gerne auf eine individuelle Namensgebung setzt, zeigt sich in der neuen Vox-Serie „Full House – Familie XXL„. In dem Format begleitet ein Kamerateam gleich mehrere Großfamilien in ihrem Alltag. Eine davon ist die Familie Riedesel. Hier geben die 35-jährige Franzisca und ihr Mann, der 38-jährige Jean den Ton an. Das Besondere: Die Familie verdient ihr Geld als Schausteller und hat dazu anscheinend auch großes Interesse an Filmen.

„Full House“: Fünffach-Mutter erklärt Kindernamen

Insgesamt fünf Kinder haben Franzisca und Jean. Kreativ waren sie bei jedem der Namen gleichermaßen. Wobei eine Tendenz für Hollywood zu erkennen ist. „Angelina wie ‚Angelina Jolie‘, die Schauspielerin“, erklärt Franzisca.

„Roxanne hat er ausgesucht, von dem Film ‚Kindsköpfe‘, die fand er ganz toll“, sagt sie weiter und zeigt dabei grinsend auf Ehemann Jean. Bei Sohn John musste dann plötzlich alles ganz schnell gehen. „Der John heißt John-Soni. Da habe ich bis drei Tage vor der Geburt keinen Namen gehabt und dann habe ich den Film ‚Rambo‘ geguckt. Dann dachte ich ‚John‘ ist ganz schön und Soni heißt mein Opa.“

Großfamilien-Eltern finden Inspiration in Filmen

Fehlen noch zwei. Sohn Michael, bei dem man der Aussprache nach wohl direkt an Michael Jackson denkt, dessen Name allerdings eine andere Herkunft hat und Tochter Mavis. „Michael, den wollte ich immer schon gerne so nennen. Mein Onkel heißt Maik. Und Michael war dann eine Ableitung. Sollte nicht genauso sein.“

Für die Namensfindung ihrer Tochter diente ein Animationsfilm als Inspiration: „Und die Mavis ist von ‚Hotel Transsilvanien. Die Tochter von Dracula heißt Mavis.“ Unvergesslich sind die Namen damit allemal.

Vox zeigt „Full House – Familie XXL“ montags bis freitags ab 14.00 Uhr im TV-Programm und online in der Mediathek bei RTL+.