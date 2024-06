„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumenhagen feiert ungewöhnlichen Geburtstag – „Mit jedem Grunzen“

Sie ist ein Star des Sat.1-„Frühstücksfernsehens“ und kennt sich bestens mit der Welt der Reichen und Schönen aus. Vanessa Blumhagen ist aus der beliebten Morning-Show kaum mehr wegzudenken und begeistert die Fernsehzuschauer mit ihrer charmanten Art.

Auch als Influencerin macht die 46-Jährige eine gute Figur, stolze 211.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil des Sat.1-Stars. Nun teilt die VIP-Expertin ein Video von der ganz besonderen Geburtstagsfeier eines ihrer Familienmitglieder.

Vanessa Blumhagen im Rausch der Gefühle

Auf ihrem täglich bespielten Instagram-Kanal teilt „Frühstücksfernsehen„-Star Vanessa Blumhagen neben Eindrücken aus ihrem Berufsalltag auch regelmäßig private Schnappschüsse. Nun postete die Moderatorin einen Beitrag, der ihr ganz besonders am Herzen zu liegen scheint. Blumhagens vierbeiniges Familienmitglied namens Enna hat nämlich ihren zehnten Geburtstag gefeiert.

Um den Tag der französischen Bulldogge ganz besonders schön zu machen, hat sich der Fernsehstar sogar eine Überraschung für ihren liebsten Vierbeiner überlegt. Vanessa Blumhagen postet ein Video von Enna, die extra für ihren Geburtstag eine kleine Hackfleischtorte mit brennenden Kerzen vorgesetzt bekommen hat.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Das süße Video kommentiert Vanessa Blumhagen mit den Worten: „Unser Ennakind hat Geburtstag und ist unglaubliche zehn Jahre alt geworden! Wir sind so froh und glücklich über diese kleine, wilde, dickköpfige Seele, die uns so viel zum Lachen bringt und uns mit jedem Grunzen so viel Liebe schenkt! Bleib gesund und so besonders, süßes Hundekind! Wir lieben Dich über alles!“ Die Liebe für ihren Vierbeiner scheint ins Unermessliche zu reichen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Glückwünsche von den Fans

Auch die Fans von Vanessa Blumhagen freuen sich über das niedliche Video vom Geburtstagsessen der kleinen Enna. Unter dem Instagram-Beitrag der Moderatorin gratuliert ihre Community dem kleinen Vierbeiner. Die Follower schreiben:

„Was für ein Hundeleben! Happy B-Day & bon apétit, Enna-Mäuschen!“

„Herzlichen Glückwunsch kleine süße Enna. Auf ein langes Hundeleben.“

„10 Jahre schon? Die Zeit vergeht so schnell. Alles liebe und alles erdenklich Gute zum Geburtstag!“

„Happy Birthday Enna. Glückwunsch auch an Frauchen Vanessa für die gute Pflege und Liebe.“

„Happy Birthday. Sieht aus als hätte es geschmeckt!“

Unter den Fans des Sat.1-Stars scheinen eine Menge Hundeliebhaber zu sein.

Bei so viel Liebe vonseiten ihrer Besitzerin wird die kleine Enna wohl noch einige Hundegeburtstage feiern können.