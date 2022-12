„Frühstücksfernsehen“: Gäste verwirrt – „Das haben wir so noch nicht erlebt“

Weihnachten steht vor der Tür. Na gut, zwanzig Tage sind es schon noch bis Heiligabend, aber die vergehen ja bekanntlich wie im Fluge. Vor allem, wenn man sich noch nicht um alles gekümmert hat. Da fehlt noch das Geschenk für die Mutter, der Weihnachtsbaum ist noch nicht gekauft und die Frage, wo man denn den zweiten Weihnachtstag verbringen soll, ist auch noch nicht abschließend geklärt. Und dann kommt ja noch das Plätzchen-Problem dazu. Die sind zwar immer lecker und gehören schließlich auch zu den Feiertagen wie Weihnachtsmann und Christkind. Aber sie – und das weiß nicht nur der passionierte Rolf-Zuckowski-Hörer – machen auch stets eine riesengroße Kleckerei. In der Sonntags-Ausgabe des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ sollte nun Abhilfe geschaffen werden.

Dazu hatten sich die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren Chris Wackert und Benjamin Bieneck gleich doppelte Unterstützung eingeladen. Wer sich nun fragt, warum das „Frühstücksfernsehen“ von zwei Männern moderiert wurde … Karen Heinrichs fiel leider kurzfristig aus. Aber das nur nebenbei. Weibliche Unterstützung war trotzdem zugegen. Gleich zwei Bäckerinnen – Lynn und Lissa – zeigten dem Männergespann, wie denn schnelle und trotzdem leckere „Last Minute Cookies“ für Weihnachten gelingen. Und die beiden zeigten sich durchaus angetan.

„Frühstücksfernsehen“: Bei Sat.1 wird weihnachtlich gebacken

Doch natürlich darf auch der praktische Aspekt nicht vergessen werden. So fragte Chris Wackert, ob die denn sich auch bis Weihnachten halten? Bringt ja nichts, wenn die bis Heiligabend schlecht sind. Eine Frage, die den beiden Bäckerinnen so wohl noch nie gestellt wurde.

„Das haben wir so noch nicht erlebt. Wir essen die immer sehr schnell, aber die halten sich. Du kannst sie jetzt backen und bis Weihnachten essen. Aber wer das schafft, von dem will ich eine Nachricht“, antworteten die verwirrten Bäckerinnen. Na, dann mal ran an die Öfen. Die Rezepte für die Weihnachtskekse in letzter Minute findest du auf www.frühstücksfernsehen.de.