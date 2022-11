„Frühstücksfernsehen“: Haarige Szene bei Sat.1 – „Irgendwo hört der Spaß aber auch auf“

Im „Frühstücksfernsehen“ wurde schon allerlei Schabernack getrieben. Irre Kunststücke, witzige Koch-Duelle oder deutlich mehrdeutige Anspielungen stehen in der Sat.1-Morningshow auf der Tagesordnung. Besonders haarig wurde es aber in dieser Woche für Sat.1-Moderator Chris Wackert und seinen Kollegen Benjamin Bieneck.

Und das Wort ‚haarig‘ wurde in diesem Zusammenhang nicht umsonst gewählt. So ließen sich die beiden TV-Gesichter von „Frühstücksfernsehen“-Kollegin Simone Panteleit frisieren. Und sagen wir mal so: Die 90er feiern definitiv ihr Comeback.

Frisuren-Gate beim „Frühstücksfernsehen“

Mit den Frisuren hätten die beiden auch gut und gerne bei „NSYNC“ oder den „Backstreet Boys“ auftreten können. Die Haare fesch zum Seitenscheitel gekämmt, das war in den 90er Jahren des vergangenen Jahrtausends richtig hip.

Kam bei Wackert und Bieneck aber eher so semi-gut an. Vor allem Chris Wackert schien an dieser Stelle der Spaß dezent vergangen zu sein. So ist der 33-jährige Wiesbadener dafür bekannt, sehr viel Wert auf sein Äußeres zu legen. Das, was Kollegin Panteleit da gezaubert hatte, entsprach jedoch nicht so ganz seinen Vorstellungen.

„Irgendwo hört der Spaß aber auch auf“, zieht der Mann von RTL-Moderatorin Steffi Brungs bei Instagram einen Schlussstrich. Das sehen auch seine Follower so. „Okay, das sieht echt schlimm aus“, zeigt sich ein Fan mitfühlend. Ein anderer ergänzt: „Schön ist das nicht, zum Glück ist Simone keine Frisörin geworden.“ Und eine dritte Followerin ergänzt: „Bitte nicht. Behaltet eure Frisur, aber hab sehr gelacht. War mal wieder eine tolle Sendung mit euch dreien.“

Na immerhin. Dann war ja zumindest nicht alles umsonst. Und so hatten zumindest Simone Panteleit und die „Frühstücksfernsehen“-Zuschauer Spaß. Und die Haare dürften nach einer Dusche auch wieder wie vorher ausschauen. Zum Glück. Manche Trends sind auch nicht ohne Grund gestorben.