„Frühstücksfernsehen“: SIE ist endlich zurück – „Ohhh, ich freu' mich“

Drei lange Wochen mussten die Zuschauer des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ warten, jetzt ist es endlich so weit. Moderatorin Marlene Lufen gibt ihr Comeback.

Und ein heiß ersehntes noch dazu, wenn man den Fans der „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin bei Instagram Glauben schenken darf. Sie sind nämlich wegen der Rückkehr von Marlene Lufen bereits ganz aus dem Häuschen.

„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen kehrt zurück

Dabei müssen sich die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Fans noch ein wenig gedulden. Marlene Lufen ist nämlich erst am Montag wieder am Start, wie die 50-Jährige bei Instagram berichtet.

Das ist „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Der Schwerpunkt der Sendung liegt auf Unterhaltung. Neben praktischen Koch-Tipps erfahren die Zuschauer aber auch mehr über Promi-Themen und Aktuelles

„Drei Wochen Zuhausesein genossen, jetzt freue ich mich umso mehr auf‘s Frühstücksfernsehen am Montag“, schreibt Lufen. Sie wird also nicht bereits am Sonntag am Start sein, wenn das „Frühstücksfernsehen“ das erste Mal auch am Wochenende auf Sendung geht.

Doch keine Sorge: Marlene Lufen wird gut vertreten. So dürfen Annika Lau und Matthias Killing die erste Sonntagsausgabe des Jahres übernehmen.

„Frühstücksfernsehen“: Fans feiern Comeback von Marlene Lufen

Für die Fans von Marlene Lufen scheint das jedoch kein Problem zu sein. Sie freuen sich einfach auf Montag. „Ich freu mich auch schon auf dich, Marlene“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und ein anderer Fan ergänzt: „Freu mich auf Montag morgen ab 5:30.“

Doch nicht nur die Fans sind aufgeregt. Auch die Kollegen freuen sich bereits auf die Rückkehr von Marlene Lufen. So schreibt Alina Merkau: „Ohhh, ich freu mich auch doch zu sehen!

