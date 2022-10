„Frühstücksfernsehen“: Bitterer Moment für Alina Merkau – Kollegin serviert sie mitten in Liveshow ab

Frauenpower beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen und Alina Merkau stehen seit Montag (24. Oktober) gemeinsam vor der Kamera und führen durch das Programm. Ein ungewohnter Anblick, sind die beiden doch meistens in Begleitung von Matthias Killing, Daniel Boschmann oder Chris Wackert zu sehen.

Dass die beiden mal wieder gemeinsam beim „Frühstücksfernsehen“ moderieren können, sorgt bei den Frauen sichtlich für Begeisterung. Immerhin sind Merkau und Lufen auch abseits vom TV miteinander befreundet. Bitter nur, dass Marlene Lufen einfach nicht reagiert, als Alina Merkau mit einer süßen Geste ihre Freundschaft in der Liveshow untermauern will.

„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau und Marlene Lufen zeigen enge Freundschaft

Gerade erst sah man Alina Merkau an der Seite ihrer Freundin, um sie bei einem neuen Projekt zu unterstützen. Und auch live auf Sendung geben die Frauen Vollgas und stärken die jeweils andere. Ein Video zeigt, wie die beiden im Studio mit den Armen auf dem Rücken über den Boden robben, um im besten Fall am Ende eine kleine Schokoladenpraline zu ergattern.

Bei Alina Merkau und Marlene Lufen steht fest: Diese beiden haben jede Menge Spaß zusammen. Dass die Doppelmoderationen noch einen anderen Vorteil außer Freude am Set haben, zeigt sich am Dienstagmorgen (25. Oktober). Hier erzählt Lufen vor laufender Kamera grinsend: „Ich habe die Schuhe an, die Alina am Anfang der Sendung noch anhatte.“

„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau wird übergangen

„Das ist so unter Freundinnen“, ergänzt Alina Merkau. Dann formt sie ihre Hand zu einem Herz. Ein einseitiges Herz, die zweite Seite soll Marlene Lufen ergänzen. „Bestis“, verkündet Merkau.

Doch leider bekommt ihre Kollegin davon nichts mit. Statt die kleine Geste zu erwidern, redet sie einfach weiter und serviert Alina Merkau unwissentlich eiskalt ab. Als die merkt, dass es bei dem halben Herz bleiben wird, moderiert sie schnell den nächsten Beitrag an.

Dass Situationen dieser Art aber auch gut gehen können, zeigten die Frauen einen Tag zuvor. Da war es Marlene Lufen, die auf eine Reaktion ihrer Freundin wartete und ihre Hände zum Abklatschen in die Luft hob. Glücklicherweise bekam Alina Merkau aus dem Augenwinkel davon mit und konnte mit Verzögerung handeln.

Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ kommt montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10.00 Uhr. Sonntags zeigt der Sender ab 9.00 Uhr das „Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag“.