„Frühstücksfernsehen“: Zuschauer rechnen gnadenlos ab – „Kein Grund einzuschalten“

Tausende Menschen starten ihren Tag mit dem „Frühstücksfernsehen„. Unter der Woche gibt es zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr neben den aktuellen News aus der ganzen Welt auch Rezepte und Haushaltstipps für die Zuschauer. Doch auch die Sat.1-Moderatoren, die in der Regel wöchentlich tauschen, sind für viele Fans ein Grund zum Einschalten. Oder halt auch nicht.

„Frühstücksfernsehen“: Fans erwartet gemischte Woche

Normalerweise zieht ein Moderatorenteam die gesamte Woche von montags bis freitags durch. Doch in dieser Woche sieht das Ganze etwas anders aus. Wie auf Instagram bekannt gegeben wurde, müssen sich die „Frühstücksfernsehen„-Zuschauer auf einen Wechsel mitten in der Woche gefasst machen.

Von Montag bis Mittwoch stehen Karen Heinrichs und Benji Bieneck gemeinsam vor der Kamera. Dann allerdings bekommt der Moderator für den Rest der Woche eine andere Dame an seine Seite: Kira Ortmann übernimmt bis Freitag das Ruder. Die Ankündigung des Moderatoren-Duos ist für viele eine wertvolle Information. Doch nicht alle freuen sich darüber.

„Frühstücksfernsehen“-Zuschauer sind geteilter Meinung

Wie so oft werden sich die „Frühstücksfernsehen“-Fans nicht einig. Während sich viele auf die beiden Duos freuen und gespannt sind, was sie erwartet, haben andere so gar keine Lust. Das sagt zumindest ein Blick in die Kommentare:

„Benji Bienek und die zwei Damen bringen für mich eine gute Woche.“

„Kira ist super. Der Rest bietet keinen Grund, einzuschalten.“

„Ich befürchte, die anderen Moderatoren werden inzwischen im Vollen Haus verheizt. Schade. Benji passt da viel besser hin.“

„Nein, danke nicht schon wieder, ich schaue RTL.“

„Ich freue mich auf die Woche mit all den Moderatoren.“

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV und das „Frühstücksfernsehen am Sonntag“ ab 9 Uhr im TV.