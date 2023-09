„Frühstücksfernsehen“-Star Jan Hahn (†47) wäre heute 50 geworden – diese Worte seines Ex-Kollegen gehen ans Herz

Es war der 4. Mai 2021, als Jan Hahn infolge einer Krebserkrankung starb. Der ehemalige „Frühstücksfernsehen“-Moderator wurde nur 47 Jahre alt, hinterließ eine Lebensgefährtin und drei Kinder.

Heute (22. September) hätte Jan Hahn seinen 50. Geburtstag gefeiert. Sein einstiger „Frühstücksfernsehen“-Kollege Matthias Killing findet im Netz nun ein paar rührende Worte für den TV-Star.

„Frühstücksfernsehen“-Star Jan Hahn (†47) wäre heute 50 geworden

15 Tage nach seinem Tod wurde Jan Hahn am 19. Mai 2021 im kleinen Kreis in Berlin beigesetzt. Und auch zwei Jahre später erinnert sich sein Freund und Kollege Matthias Killing noch gut an den verstorbenen Moderator.

Auf Instagram teilt der 44-Jährige ein Bild der beiden, das an gemeinsame gute und fröhliche Zeiten erinnern soll. Jan und Matthias beißen darauf jeweils an einem Ende eines mit Schokolade überzogenen Gebäckstücks.

„Happy Birthday, bester Jan. Du wärst heute 50 Jahre alt geworden. Auch heute denke ich an Dich!! Du fehlst…“, lauten dazu Matthias‘ emotionale Worte. In seiner Instagram-Story gibt es noch ein Herz-Emoji dazu.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter dem Post tummeln sich zahlreiche mitfühlende Kommentare von Fans. So heißt es dort unter anderem: „Ja, lieber Jan, viel zu früh von uns gegangen. Du bleibst für uns unvergessen. Dein Witz und Humor hat uns immer wieder begeistert. Auch menschlich warst du für uns ein Vorbild.“ Oder: „Happy Birthday in den Himmel, lieber Jan.“ Ein anderer Kommentar lautet: „Was für eine schöne Erinnerung an einen ganz besonderen Menschen.“

Mehr News:

Jan Hahn war von 2005 bis 2016 eines der Gesichter beim Sat.1 „Frühstücksfernsehen“, wechselte anschließend zum Sender RTL und moderierte dort das Format „Guten Morgen Deutschland“. Von seiner Krebserkrankung wussten damals nur wenige. Umso schockierender kam die Nachricht für seine Kollegen und Freunde, dass Jan Hahns plötzlich tot ist.