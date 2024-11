Das „Frühstücksfernsehen“ nimmt Abschied: Zuschauer brechen in Tränen aus

„Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier“, so sang einst die legendäre Trude Herr. Es sind Worte, wie sie auch Alexa Scholz und Lukas Haunerland in dieser Woche hätten singen können. Die Chefin vom Dienst und der Moderator nahmen Abschied vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Und das Team von ihnen. Momente, die für Tränen vor und hinter dem Bildschirm sorgten.

Ja, es stand schon ein wenig länger fest, dass Lukas Haunerland die Sat.1-Morningshow verlassen würde. Auch der schönste Job würde irgendwann zu Routine werden, und er fühle sich noch nicht bereit für Routine, hatte der Mann am Klavier seinen „Frühstücksfernsehen“-Abschied begründet. Nun war es also so weit.

Abschied beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Und Haunerland ging, wie könnte es anders sein, mit einem Lied. „Hab all die Jahre meinen Traum gelebt“, sang der 40-Jährige, und weiter: „Der Abschied fällt nicht leicht, doch bleiben wir verbunden, egal wo ich auch bin auf dieser Welt.“

Ein Moment, der nicht nur bei seinen Kollegen für die ein oder andere Träne im Augenwinkel sorgen sollte. „Ich habe geweint, als die am Ende gesungen haben“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Eine andere Zuschauerin fragt: „Okay, wer schneidet hier schon wieder Zwiebeln? Alles erdenklich Gute für Lukas und Alexa.“ Während eine Dritte ergänzt: „Lukas, ich werde dich vermissen. Habe immer gerne das ‚Frühstücksfernsehen‘ geschaut. Aber jetzt wird etwas fehlen.“

Andere wiederum haben sich gar einen freien Tag gegönnt, um den Abschied live verfolgen zu können: „Es war ein wunderschöner Abschied! Ich habe mir heute freigenommen, um die Sendung sehen zu können! DANKE an das Frühstücksfernsehen-Team. Für uns Zuschauer war besonders der Abschied von Lukas bedeutsam! In den Kommentaren wird deutlich, wie sehr Lukas von allen wertgeschätzt wird! Alles Liebe, Lukas!!!“