„Frühstücksfernsehen“: Spiel gerät außer Kontrolle –„Tu's nicht, Boschmann!“

Ein Spiel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So oder so ähnlich heißt es in einem bekannten Sprichwort. Für Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen mag das in diesem speziellen Fall auch stimmen.

Für ihren „Frühstücksfernsehen“-Kollegen Daniel Boschmann wohl eher nicht. Doch was war passiert?

„Frühstücksfernsehen“: Neues Spiel macht nicht allen Freude

Mittlerweile dürfte den meisten Sat.1-Zuschauern bekannt sein: „Frühstücksfernsehen“-Reporter Lukas Haunerland ist für die Spiele in der Morningshow zuständig.

Auch in dieser Woche hatte sich der Reporter wieder einmal im Netz umgesehen und ein vermeintlich witziges Spiel bestellt. „Ich habe ein Spiel gefunden. Ring Toss.“ Doch schon beim Aufbau gab es Komplikationen. So gestaltete sich das Zusammensetzen des Holzspieles als gar nicht mal so einfach. „Ich finde es etwas unausgereift. Vielleicht bin ich aber auch nur zu handwerklich unbegabt“, tat sich Marlene Lufen schwer.

„Frühstücksfernsehen“: Schummel-Eklat bei Sat.1

Doch nachdem das Spiel endlich aufgebaut war, konnte es losgehen. Das Prinzip ist einfach. Das Spiel schaut wie eine Art T-Stück aus Holz aus, an dessen Enden jeweils kleine Ringe an einer Schnur befestigt sind. Diese müssen nun von den Spielern auf einen Haken geworfen werden.

Gar nicht mal so einfach, wie Boschi und Marlene Lufen feststellen müssen. Drum konnte sich Marlene eine kleine List nicht verkneifen. Sie legte den Ring in einem unbeobachteten Moment einfach auf den Haken.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Vor Kurzem starb der beliebte Moderator Jan Hahn an Krebs

--------------------

Gewonnen. Nun musste Daniel Boschmann trinken. Normalerweise wird hier ein Schnaps empfohlen. Am frühen Morgen tat es aber auch etwas Gesünderes. „Tu's nicht Boschmann. Tu's nicht! Tu's nicht“, rief Lukas Haunerland noch. Doch es war zu spät.

-------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Sexy Foto von Vanessa Blumhagen – Fans stellen sich nur eine Frage

„Frühstücksfernsehen“ (Sat. 1): Bei DIESEM Thema muss Alina Merkau gestehen – „Bin eine spießige Mutti geworden“

„Frühstücksfernsehen“: Plötzlich wird's heiß bei Sat.1 – „Kanonen im Hemd“

-------------------------

Daniel Boschmann schnappte sich das Pinnchen, exte es in einem Schluck und verzog angewidert das Gesicht. Er hatte puren Zitronensaft getrunken. Eine harte Strafe. Vor allem wenn man bedenkt, was Marlene Lufen dann zugab. „Boschi, ich hatte aber geschummelt eigentlich.“

Zuletzt verkündete Sat.1 eine gute „Frühstücksfernsehen“-Nachricht. Die Fans waren begeistert.