„Frühstücksfernsehen“: Heißer Sextalk bei Sat.1 – „Ein starker Feuerwehrmann“

Hossa, im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ ging es am Montagmorgen aber mal ganz schön um die Wurst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im „Frühstücksfernsehen“ war nämlich mal wieder Sex-Talk angesagt.

Ausgangspunkt war eine Aussage von Ex-Spielergattin und Moderatorin Sylvie Meis. Die hatte erklärt, dass auch im Alter von 35 Jahren One-Night-Stands noch „völlig okay“ seien. Ein willkommener Anlass für „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Karen Heinrichs und Kollege Daniel Boschmann doch mal ein wenig aus dem Näh- bzw. Bettkästchen zu plaudern.

„Frühstücksfernsehen“: Karen Heinrich packt aus – „Ich war One-Night-Stands nicht abgeneigt“

„Ich war One-Night-Stands nicht abgeneigt. Man musste nicht groß lange rumreden mit mir“, scherzt Boschmann. Und Heinrichs? Die schien das genauso zu sehen wie ihr Kollege. Bei ihr jedoch mussten die Kerle immer wieder direkt gehen. „Die mussten dann weg“, wird Heinrichs deutlich.

Das ist „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Im Frühstücksfernsehen werden auch die Nachrichten, Rezepte und das Horoskop aufgegriffen

Manche Männer blieben Karen Heinrichs jedoch mehr im Gedächtnis. „Ich meine, wer lässt sich nicht gerne von einem Feuerwehrmann retten? Ich bin auch schon mal mit einem Feuerwehrmann die Stange heruntergerutscht.“

Das ist Karen Heinrichs:

Karen Heinrichs wurde am 31. März 1974 in Seehausen geboren

Seit April 2007 gehört sie zum Team des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“#

„Frühstücksfernsehen“: Daniel Boschmann fasst zusammen – „Uns entgleiten die Themen so ein bisschen“

Olala. Oder wie es Daniel Boschmann so schön zusammenfasste: „Uns entgleiten die Themen so ein bisschen morgens um 5.35 Uhr. Oh Gott.“

Was war denn da los? Die Zuschauer hetzen gegen die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren. Dann schaltet er sich ein.