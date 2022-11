„Frühstücksfernsehen“-Team schießt gegen Schlagerstar – „Abgeguckt“

Es war ein Schock mit Ankündigung, als das Schlager-Ehepaar Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack am 12. November ihre Trennung bekannt gaben. Nachdem lange Zeit spekuliert wurde, ob die beiden noch ein Paar oder bereits getrennt sind, machten sie es mit einem Instagrambeitrag offiziell. Und während Stefan und Anna-Carina damit für Schlagzeilen sorgten, bekamen auch die Moderatoren vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ Wind davon.

Am Sonntagmorgen (13. November) tauschen sich dann Benjamin Bieneck, Simone Panteleit und Karen Heinrichs darüber aus und machen eine verblüffende Feststellung.

„Frühstücksfernsehen“-Team schießt gegen Stefan Mross

„Stefan Mross und seine Frau haben sich getrennt und das Lustigste ist der Trennungs-Post“, sagt Benjamin Bieneck schon fast ein bisschen schadenfroh. Kein Wunder, denn die Trennungsnachrichtzeigt deutliche Parallelen zu einem Beitrag aus der Vergangenheit auf.

Simone Panteleit erklärt: „Er hat bei Instagram begründet, warum sie sich getrennt haben und dieser Text ist fast eins zu eins der Text, den Nazan Eckes gepostet hat, als sie und ihr Mann sich getrennt haben. Es ist fast wortwörtlich.“

„Frühstücksfernsehen“: Moderatoren finden

Karen Heinrichs vermutet bereits, dass man eine Vorlage für Trennungstexte einfach via Google finden kann. Benjamin Bieneck witzelt: „Vielleicht hat er sich den auch schon gespeichert, im Zweifel waren die da schon getrennt. ‚Ach guck mal, die Nazan, wie kreativ sie das gemacht hat, das speichere ich gleich mal ab‘.“

RTL-Moderatorin Nazan Eckes hatte sich am 13. Oktober auf Instagram bei ihren Fans gemeldet und ihr Ehe-Aus öffentlich gemacht. In ihrem Beitrag fand sie emotionale Sätze wie: „Wenn einer sagen kann ‚in guten, wie in schlechten Zeiten…‘ dann wir. Wir haben uns durch den Sturm gekämpft und können uns immer noch lieben und respektvoll in die Augen schauen.“

Stefan Mross und Anna Carina Woitschack zeigten sich Ende Oktober 2022 noch glücklich verliebt im TV. Foto: IMAGO / Future Image

Ganz ähnlich klingt es, fast auf den Tag genau einen Monat später bei den Schlagerstars. „Wenn einer sagen kann ‚In guten wie in schlechten Zeiten‘ dann wir… Wir hatten eine wunderschöne Zeit, haben uns durch manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch respektvoll in die Augen schauen.“

„Frühstücksfernsehen“-Team findet Parallelen

Doch es geht noch weiter. „Getrennt und doch zusammen. Individuen und doch eine Einheit. Auf immer und ewig verbunden und seelenverwandt. Und doch geht eben jetzt jeder seinen eigenen Weg“, schreibt Eckes. „Getrennt und doch zusammen, Individuen und doch eine Einheit. Seelenverwandt und nun geht jeder seinen eigenen Weg“, heißt es bei Mross und Woitschack.

Auch die Bitte, von Nachfragen abzusehen, klingt wie abgeschrieben. Von der Moderatorin heißt es: „Es ist das erste Mal, dass ich mich zu unserer privaten Situation äußere und es wird das letzte Mal sein. Wir bitten daher von Fragen und Spekulationen abzusehen.“ Bei dem Schlagerpaar liest man: „Es ist das erste Mal das wir uns zu unserer Situation äußern, wir bitten daher von weiteren Spekulationen zum Schutz unserer Privatsphäre abzusehen.“

Klingt, als läge das „Frühstücksfernsehen“-Team mit seiner Vermutung nicht ganz falsch.

Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ ist montags bis freitags live ab 5.30 Uhr im TV zu sehen und online bei Joyn abrufbar.