„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen lüftet Studio-Geheimnis – Zuschauer ahnungslos

Das „Frühstückfernsehen“ wird täglich von vielen Menschen zum Start in den Tag geschaut. Doch trotzdem gibt es für die Fans wohl immer noch Dinge hinter den Kulissen, von denen sie keinen Ahnung haben.

So gewährt „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen am Donnerstagmorgen (27. Oktober) in ihrer Instagram-Story einen Blick hinter die Kulissen der Sat.1-Sendung und verrät dabei ein kleines Geheimnis.

„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen zeigt geheimes Versteck im Studio

Am Donnerstagmorgen um sechs Uhr zeigt sich Marlene Lufen bereits top gestylt im „Frühstücksfernsehen“-Studio. Gemeinsam mit ihren Kollegen Romina Langenhahn und Bene Amara verbreitet die Moderatorin gut Laune.

Doch im Gegensatz zu ihren Kollegen hat Lufen keine kühlenden Augenpads am Morgen bekommen, wie sie in einer vorherigen Sequenz aus der Maske zeigt – stattdessen greift sie aber zu einem anderen Mittelchen.

Das sind die Moderatoren beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Marlene Lufen (1997 – 2000, seit 2006)

Karen Heinrichs (seit 2007)

Matthias Killing (seit 2009)

Alina Merkau (seit 2014)

Christin Wackert (seit 2016)

Daniel Boschmann (2016 – 2018, seit 2019)

„Ich muss nachhelfen mit einem Hustenbonbon, ich hab nämlich einen ganz rauen Hals heute“, gesteht sie den Fans. Vor laufender Handykamera nimmt sie das Bonbon aus dem Mund, erklärt weiter: „Den lutsche ich immer in der Werbepause und dann kommt der hinter die Vase“ – und schon ist das Bonbon aus dem Mund hinter der hellen Vase auf dem Tisch vor der bekannten „Frühstücksfernsehen“-Sitzecke verschwunden.

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen kränkelt

Die Zuschauer der Sat.1-Morning-Show dürften davon kaum etwas merken – wenn Marlene Lufen ihre Geheimversteck nicht selbst verraten hätte.

Hoffen wir mal, dass die Aktion der „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin wirklich hilft, und die Zuschauer nicht noch krankheitsbedingt auf das TV-Gesicht verzichten müssen.