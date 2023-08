Frührentner aus Schalke feiert Hochzeit: Seine Kleidung spricht Bände – „Asi mit Niveau“

Was so echte Fanliebe ist, die nimmt Einzug in alle Ecken und Kanten des Lebens. Da wird das Haus in Vereinsfarben dekoriert, der Terminkalender nach Heimspielen organisiert und auch die Hochzeit kann nicht ganz ohne den Herzensverein vonstattengehen. Das ist auch bei den „Hartz Rot Gold“-Protagonisten Willy und Tanja aus Gelsenkirchen-Ückendorf nicht anders. Die heiraten zwar nicht selbst, dafür aber Willys Kumpel und Frührentner Herbert.

Klar, dass Schalke-Fan Willy Trauzeuge ist, wenn sein Gesinnungsgenosse in den Hafen der Ehe segeln will. Bleibt nur zu hoffen, dass diese besser verläuft als die letzten Spielzeiten der Königsblauen. Königsblau geht es bei der Zeremonie im Standesamt aber trotzdem zu, wie bei „Hartz Rot Gold“ auf RTL Zwei zu sehen war.

Frührentner feiert bei „Hartz Rot Gold“ seine Schalke-Hochzeit

Logisch, schließlich haben sich Trompeten-Willy, wie er auf Schalke genannt wird und sein Kumpel Herbert auch über den Zweitligaverein aus dem Ruhrpott kennengelernt. Und so ist es wenig überraschend, dass die gesamte Hochzeitsgesellschaft in Blau und Weiß vor dem Gelsenkirchener Standesamt aufmarschierte.

Zur Feier des Tages greift Willy zur Trompete. Foto: RTLZWEI, Leonine Licencing, Mada

Und auch das Brautpaar selbst hat sich für seinen Ehrentag nicht etwa schicke Kleidung zugelegt, sondern erscheint in blauem Trikot. Mitsamt Plastiktüten vom Discounter. Ja, schick ist anders. Geschmäcker sind aber zum Glück verschieden, und so nimmt Herberts Frau Ute die Schalke-Hochzeit mit Humor. „Asi mit Niveau“, so ihre Zusammenfassung der Geschehnisse.

Und weiter: „Da waren wir uns eigentlich von Anfang an schon im Klaren, wenn wir heiraten, dann blau und weiß. Schalke gehört einfach zu unserem Leben. Es kam nicht anderes infrage.“ Eine Meinung, die auch Frührentner Herbert teilte. „Wir haben uns ja auch durch Schalke kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, dann ziehen wir das auch durch. In Blau und Weiß alles, so wie sich das gehört für richtige Schalker.“ Na dann mal herzlichen Glückwunsch!