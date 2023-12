Frank Zander: Ursache für Klinik-Aufenthalt endlich bekannt – so geht es weiter

Für die Fans war es ein großer Schreck! Am vergangenen Montag (11. Dezember) musste der Sänger und Wohltäter Frank Zander in die Klinik. Sein Gesundheitszustand hatte sich über Tage so verschlechtert, dass seine Ärztin keinen anderen Rat aussprechen konnte.

Dort musste sich der Entertainer tagelangen Untersuchungen unterziehen, die nicht sonderlich angenehm waren. Doch nach der Krankenhaus-Entlassung am Montag folgt nun die nächste positive Nachricht. Wie unser Partner-Portal „BERLIN LIVE“ berichtet, ist die Ursache für Frank Zanders gesundheitliche Probleme gefunden.

Frank Zander: Das Problem ist gefunden

Sein Gefühl hat Frank Zander nicht getäuscht. Vor ein paar Tagen, als er nach Hause entlassen wurde, hatte er erklärt, sich bei den Ärzten in der Berliner Klink in besten Händen zu fühlen. Und die haben nun die Ursache gefunden. Sohn Marcus Zander verriet „BERLIN LIVE“: „Er wurde intensiv medizinisch untersucht und wir sind sehr froh, dass die Ärzte das Problem gefunden haben.“

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Nun müsse sich Frank Zander noch einem einer weiteren Behandlung unterziehen. Diese solle in Kürze stattfinden. Worum es genau geht, will die Familie des Entertainers aber erst mitteilen, wenn diese überstanden ist. Erstmal soll das Weihnachtsfest im Kreise der Familie gefeiert werden. Und dort herrscht große Zuversicht. „Die ganze Familie ist zuversichtlich, dass Vadder wieder ganz der Alte wird“, sagte Marcus Zander.

Fans geben Frank Zander Kraft

Doch so gut die Nachrichten auch sind, gesund ist Frank Zander noch nicht. Darauf wies Sohn Marcus bereits vor einigen Tagen hin. Der Zuspruch seiner Fans habe dem Entertainer aber sehr geholfen, erklärte er. Sie hätten ihm Kraft gegeben.

Mehr Themen:

Ob Frank Zander nicht nur fit genug für sein eigenes Weihnachtsfest im Kreise der Familie ist, sondern auch an seinem Weihnachtsessen für Obdachlose teilnehmen kann, erfährst du bei unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“.