NRW: Frank will seinen Geburtstag als Atze Schröder feiern – es wird eine tränenreiche letzte Party

Die gemeinnützige Organisation „Der Wünschewagen“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, sterbenskranken Menschen, für die es kaum mehr Hoffnung gibt, noch einen letzten Wunsch zu erfüllen.

So auch Frank aus Münster (NRW), der hier seinen Lebensabend in einem Hospiz verbringt. Doch er hatte einen besonderen Wunsch, den er vor seinem Tod noch erfüllt haben wollte: Einmal nochmal seinen Geburtstag zu feiern – und das mit einem ganz besonderen Motto.

NRW: Frank hat besonderen Wunsch

Denn Frank aus NRW wünschte es sich, sein neues Lebensjahr mit dem Motto Karneval zu begehen. Gesagt, getan. Gemeinsam mit seinem Sohn und seiner Frau Melanie zogen die Wunscherfüller des Arbeiter-Samariter-Bundes mit dem schwerkranken Mann von Münster in eine Partylocation ins 40 Kilometer entfernte Rheine.

Dabei hatte sich Frank aus NRW in ein ganz besonderes Kostüm geschmissen: Er ging als Atze Schröder – stilecht mit Perücke und Brille. „Die Stimmung ist bombastisch und ‚Atze‘ nutzt die Gelegenheit, sich noch ein paar Kippen schmecken zu lassen, bevor wir mit Polonaise in den Saal fahren“, resümierte am Dienstag (25. März) das Wünschewagen-Team. „Es wird gelacht, es wird getanzt, es gibt Pizza, Popcorn und Bier, die Stimmung ist ausgelassen.“

Plötzlich fließen Tränen

Kalt ließen den schwerkranken Mann aus NRW die besonderen Momente auf der Karnevalsparty keinesfalls. „Man sieht ihm an, er genießt, ein Tränchen kullert, aber er ist glücklich, noch einmal zurückversetzt in eine der besten Zeiten seines Lebens“, heißt es im Bericht des Wünschewagens.

Erschöpft, aber glücklich kam Frank am Ende wieder in seinem Hospiz-Zimmer in der NRW-Stadt Münster an. Diese besonderen letzten Stunden auf seinem vielleicht letzten Geburtstag werden er und seine Familie in denkbarer Erinnerung behalten.